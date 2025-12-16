محافظ الجيزة يعاين موقع سوق اليوم الواحد بهضبة الأهرام استعدادًا لافتتاحه

18 حجم الخط

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، يرافقه الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، جولة ميدانية لمعاينة أحد المواقع المقترحة لإقامة سوق اليوم الواحد بمنطقة التجنيد عند البوابة الأولى بهضبة الأهرام، تمهيدًا لافتتاحه يوم السبت المقبل، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد محافظ الجيزة أن سوق اليوم الواحد يأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال إتاحة السلع الأساسية واللحوم والدواجن والخضروات بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، لخدمة سكان هضبة الأهرام ومساكن الضباط والمناطق المجاورة، مشيرًا إلى أن التوسع في هذه الأسواق يسهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن السعري داخل الأسواق المحلية.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ بسرعة تأهيل الموقع ورفع كفاءة أعمال النظافة والإنارة والدهانات، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التنظيمية التي تضمن سهولة حركة المواطنين وظهور المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق قبل موعد الافتتاح.

قطع أراضٍ فضاء تصلح لإقامة منافذ بيع

كما كلّف المحافظ السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة بحصر وتوفير قطع أراضٍ فضاء تصلح لإقامة منافذ بيع مطورة ضمن سلسلة «كاري أون» وأسواق اليوم الواحد، خاصة في الأحياء ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يعزز إتاحة السلع ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار تنظيم أسواق اليوم الواحد والتوسع في إقامتها بمختلف أحياء ومراكز المحافظة، باعتبارها آلية فعالة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة، وبما يحقق مصلحة المواطنين ويعزز الاستقرار المجتمعي.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد مرعي – السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، عادل الخطيب – نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشؤون السلع، طه عبد الصادق – رئيس حي الهرم، المهندس حاتم محمود – رئيس القطاعات الهندسية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

