إزالة حالات تعد على أراض زراعية بقرية طهما في العياط (صور)

18 حجم الخط

رصدت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء عددًا من حالات التعدي في المهد تمثلت في تشوينات على أراضٍ زراعية بناحية قرية طهما التابعة لمركز العياط، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بالأراضي الخصبة.

التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين دون تهاون.

وفي هذا السياق، أصدر المهندس خالد أبو العطا وكيل وزارة الزراعة بالجيزة توجيهاته المشددة بسرعة التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، وإزالة التشوينات المخالفة فورًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار مثل هذه التعديات.

وتمت إزالة التشوينات في المهد بنجاح، بالتنسيق الكامل مع الوحدة المحلية، وبحضور المهندس محمد عبدالعزيز مدير الإدارة الزراعية بالعياط، ومدير الإدارة التعاونية، وفي إطار العمل المشترك بين الجهات المعنية لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي.

وأكدت مديرية الزراعة بالجيزة استمرار حملات المرور والمتابعة الميدانية بجميع مراكز المحافظة، لرصد أي مخالفات في حينها، والتعامل الفوري معها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.