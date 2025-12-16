الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
أخبار مصر

إزالة حالات تعد على أراض زراعية بقرية طهما في العياط (صور)

رفع التشوينات المخالفة
رصدت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء عددًا من حالات التعدي في المهد تمثلت في تشوينات على أراضٍ زراعية بناحية قرية طهما التابعة لمركز العياط، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بالأراضي الخصبة.

التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين دون تهاون.

وفي هذا السياق، أصدر المهندس خالد أبو العطا وكيل وزارة الزراعة بالجيزة توجيهاته المشددة بسرعة التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، وإزالة التشوينات المخالفة فورًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار مثل هذه التعديات.

وتمت إزالة التشوينات في المهد بنجاح، بالتنسيق الكامل مع الوحدة المحلية، وبحضور المهندس محمد عبدالعزيز مدير الإدارة الزراعية بالعياط، ومدير الإدارة التعاونية، وفي إطار العمل المشترك بين الجهات المعنية لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي.

وأكدت مديرية الزراعة بالجيزة استمرار حملات المرور والمتابعة الميدانية بجميع مراكز المحافظة، لرصد أي مخالفات في حينها، والتعامل الفوري معها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها.

