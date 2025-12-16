منال عوض: 30 يوما حدا أقصى للموافقات البيئية وتفعيل المنظومة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات

18 حجم الخط

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء قطاعات وزارة البيئة، لمناقشة مستجدات العمل، وتقييم الأداء، ووضع آليات واضحة لتطوير المنظومة البيئية بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء.

شهد الاجتماع التأكيد على أهمية مواكبة الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة مع المستجدات البيئية إقليميًا ودوليًا، ومنع أي تداخل في الاختصاصات بين القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتسريع إنجاز الملفات ذات الأولوية.

التزام قانوني وتسريع الإجراءات لدعم الاستثمار

وشددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالمدة القانونية المحددة (30 يوم عمل) للانتهاء من الموافقات البيئية، مع الإسراع في تفعيل المنظومة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار، مع الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية، وإخطار المستثمرين بالمشروعات التي تتطلب موافقات من جهات أخرى.

لجان متخصصة لتعزيز الرقابة العلمية

وأعلنت الدكتورة منال عوض عن تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي بشكل علمي ودقيق، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للقيد والاعتماد، ووضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين البيئيين، وتشكيل لجنة عليا للتعويضات الفنية لمراجعة معدلات التعويض عن التدهور البيئي الناتج عن الحوادث والكوارث.

السواحل والبحيرات والمحميات الطبيعية

وتابعت الوزيرة خطة الإدارة المتكاملة للسواحل والبحيرات، مؤكدة ضرورة إعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية، إلى جانب تطوير المحميات الطبيعية وصون مواردها، مع تشجيع الاستثمار البيئي المستدام بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما وجهت بسرعة حصر منشآت الوزارة، وتقديم مقترحات لتطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل، مع إعداد تقارير دورية مالية وفنية لمتابعة المشروعات التابعة للوزارة.

تدريب وبناء قدرات إدارات البيئة بالمحافظات

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة البيئة على أهمية تدريب إدارات البيئة بالمحافظات من خلال قطاع الفروع بالوزارة، على منظومة تقييم الأثر البيئي والتفتيش البيئي على المنشآت الصناعية، ومتابعة منظومة المخلفات، بما يضمن الالتزام بالمعايير البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

