تعليمات صارمة من زراعة الجيزة لتنظيم توزيع الأسمدة المدعومة

أصدرت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة مجموعة من التعليمات الملزمة لتنظيم صرف الأسمدة المدعومة داخل الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة، في إطار إحكام الرقابة على منظومة الدعم وضمان وصول الأسمدة إلى المزارعين المستحقين قبل بدء الموسم الشتوي.

وأكدت المديرية أن التعليمات تضمنت صرف 3 شكاير سماد لكل فدان كدفعة أولى، مع حظر الصرف دون توقيع المزارع على إقرار الاستلام، إلى جانب سرعة إدخال بيانات الحصر الشتوي إلكترونيًّا من خلال أجهزة التابلت، بما يضمن الدقة والشفافية في عمليات الصرف.

وفي هذا السياق، نفذت مديرية الزراعة بالجيزة، جولات ميدانية مكثفة لمتابعة الالتزام بهذه التعليمات داخل منافذ توزيع الأسمدة المدعمة بعدد من الجمعيات الزراعية، تحت إشراف مديري الإدارات الزراعية وبالتعاون مع مديري التعاون الزراعي.

الجمعيات التي شملتها المتابعة

مركز منشأة القناطر: جمعية بني سلامة، تحت إشراف المهندس سليمان إبراهيم مدير الإدارة الزراعية.

مركز إمبابة: جمعية المنصورية، تحت إشراف المهندسة أمينة إمبابي مدير الإدارة الزراعية.

مركز الصف: جمعية الفهميين، تحت إشراف المهندس طارق يحيى مدير الإدارة الزراعية.

مركز العياط: جمعية بدسا، تحت إشراف المهندس محمد عبد العزيز مدير الإدارة الزراعية.

مركز أطفيح: جمعية أطفيح، تحت إشراف المهندس مجدي أبو بكر مدير الإدارة الزراعية.



وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وذلك تحت الإشراف المباشر لكل من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والمهندس أسعد منادي رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد أبو العطا وكيل وزارة الزراعة بالجيزة أن المديرية مستمرة في متابعة تطبيق التعليمات ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات، بما يضمن انتظام صرف الأسمدة المدعمة والحفاظ على حقوق المزارعين.

