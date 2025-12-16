محافظ الجيزة يتابع تنفيذ تعديلات مرورية بشارع العروبة بالطالبية لتيسير الحركة المرورية

18 حجم الخط

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تنفيذ عدد من التعديلات المرورية بشارع العروبة عند تقاطعه مع شارع المحولات بنطاق حي الطالبية، وذلك في إطار خطة محافظة الجيزة الشاملة لتنظيم الحركة المرورية والحد من التكدسات والزحام، بما يحقق السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

التعديلات المرورية الجديدة

وأكد محافظ الجيزة أن التعديلات المرورية الجديدة جاءت استجابة لمطالب المواطنين، وتهدف إلى تحسين كفاءة الطرق وتنظيم حركة سير المركبات، خاصة في المناطق ذات الكثافات المرورية المرتفعة، مشددًا على أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية المرورية لتحقيق الانسيابية المطلوبة.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للتعديلات التي تم تنفيذها، مع رصد تأثيرها الفعلي في أرض الواقع، والتدخل السريع لإجراء أي تعديلات إضافية حال الحاجة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الانضباط والسلامة المرورية.

وأوضح أن محافظة الجيزة تعمل بشكل دائم على تطوير المحاور والشوارع الرئيسية والفرعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة النقل داخل نطاق المحافظة.

وجاء تنفيذ ومتابعة الأعمال تحت إشراف المهندس وليد عبد اللطيف معاون محافظ الجيزة، وبمشاركة السيد حامد سلامة رئيس حي الطالبية، في إطار التعاون بين الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة التنفيذ وجودة الأداء.

