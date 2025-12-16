وكيل وزارة التعليم بدمياط يناقش استعدادات المدارس لموسم الأمطار والعملية الانتخابية

18 حجم الخط

​عقد ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا مع المهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الابنية التعليمية، بحضور مديري الادارات، لمناقشة الاستعدادات الجارية لمواجهة التحديات المحتملة التي قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.

خطة وقائية لموسم الامطار

شهد الاجتماع استعراض الاجراءات الوقائية الواجب اتخاذها مع دخول موسم الامطار، وبحث سبل التعامل السريع مع اي مشكلات قد تطرأ، بما يضمن سلامة الطلاب والعاملين والحفاظ على كفاءة المنشآت التعليمية بجميع المدارس على مستوى المحافظة.

وكيل الوزارة يجتمع مع مع المهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الابنية التعليمية

جاهزية المدارس للعملية الانتخابية

كما ناقش اللقاء استعدادات المدارس التي ستستضيف العملية الانتخابية، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة دون التأثير على انتظام الدراسة، والحفاظ على جاهزية المدارس لاعادة تشغيلها بكفاءة فور انتهاء التصويت.

تحركات استباقية لضمان انتظام الدراسة

وأكد وكيل وزارة التعليم بدمياط ان المديرية تعمل وفق رؤية استباقية تهدف الى مواجهة اي معوقات محتملة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية بانتظام وفاعلية، دون تأثر بالظروف الجوية او الالتزامات الوطنية، بما يحقق الامان والاستقرار داخل المدارس.

