الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل وزارة التعليم بدمياط يناقش استعدادات المدارس لموسم الأمطار والعملية الانتخابية

وكيل الوزارة يناقش
وكيل الوزارة يناقش استعدادات المدارس لموسم الأمطار والعملية
18 حجم الخط

​عقد ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا مع المهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الابنية التعليمية، بحضور مديري الادارات، لمناقشة الاستعدادات الجارية لمواجهة التحديات المحتملة التي قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.

خطة وقائية لموسم الامطار

شهد الاجتماع استعراض الاجراءات الوقائية الواجب اتخاذها مع دخول موسم الامطار، وبحث سبل التعامل السريع مع اي مشكلات قد تطرأ، بما يضمن سلامة الطلاب والعاملين والحفاظ على كفاءة المنشآت التعليمية بجميع المدارس على مستوى المحافظة.

وكيل الوزارة يجتمع مع مع المهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الابنية التعليمية
وكيل الوزارة يجتمع مع مع المهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الابنية التعليمية

جاهزية المدارس للعملية الانتخابية

كما ناقش اللقاء استعدادات المدارس التي ستستضيف العملية الانتخابية، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة دون التأثير على انتظام الدراسة، والحفاظ على جاهزية المدارس لاعادة تشغيلها بكفاءة فور انتهاء التصويت.

تحركات استباقية لضمان انتظام الدراسة

وأكد وكيل وزارة التعليم بدمياط ان المديرية تعمل وفق رؤية استباقية تهدف الى مواجهة اي معوقات محتملة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية بانتظام وفاعلية، دون تأثر بالظروف الجوية او الالتزامات الوطنية، بما يحقق الامان والاستقرار داخل المدارس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الاجراءات اللازمة استمرار العمل الاجراءات الوقائية التربية والتعليم العملية التعليمية العملية الانتخابية إنتظام العملية التعليمية مدير عام هيئة الابنية التعليمية وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

انتخابات النواب 2025، محافظ دمياط يتابع الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة من مركز الطوارئ

وكيل التعليم بدمياط يتفقد مدارس فارسكور

تعليم دمياط: انضباط إداري واستعداد شامل للانتخابات البرلمانية

وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس أوسيم ومنشأة القناطر، ويشدد على الانضباط وتفعيل الأنشطة

وكيل التعليم بالجيزة يستبعد مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة في الهرم والعمرانية

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

وكيل "تعليم دمياط" يتابع انتظام الدارسة بمدارس المحافظة

وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام الدراسة بمدارس المطرية (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

بعد توقعات صعود الذهب في 2026.. رحلة المعدن الأصفر فى السوق المحلى خلال 2025

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لمشروع توسعة الطريق الدائري

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

هل تتيح ماكينات الصرف في بنك القاهرة الإيداع بدون بطاقة؟

ضبط المتهمين بقتل طالب الحقوق في أشمون بالمنوفية

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يوضح حكم التشبه بـ"خالد بن الوليد"

تفسير حلم السفر إلى الخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

عقاب اليهود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads