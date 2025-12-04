تعليم دمياط تفتح ملف مستحقات الإجازات في ورشة عمل موسعة

18 حجم الخط

شهدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، اليوم، ورشة عمل موسعة لبحث إجراءات وآليات صرف مستحقات رصيد الإجازات للعاملين بالقطاع التعليمي، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم.

جهود لتنظيم الإجراءات وضمان حقوق العاملين

وتأتي الورشة ضمن خطة المديرية لتطبيق القوانين واللوائح المنظمة بشكل دقيق وتيسير عملية صرف المستحقات المالية للعاملين، بما يضمن الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات.

مشاركة خبراء ماليين وتقديم شرح تفصيلي

وشارك في التدريب نخبة من المتخصصين، أبرزهم الدكتور إسماعيل يوسف مدير مديرية المالية، وماهر مرعي من المديرية المالية، حيث قدما عرضًا تفصيليًا للإجراءات القانونية والتنفيذية المتعلقة بحساب وصرف رصيد الإجازات.

حضور مكثف من قيادات وإدارات المديرية

واستهدفت الورشة المديرين والمسؤولين المعنيين بملف الاستحقاقات، وشهدت حضور مديري الموارد البشرية بالإدارات التعليمية ومسؤولي الاستحقاقات ومندوبي المالية بديوان المديرية، إلى جانب كوادر من إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية والشؤون المالية والإدارية.

وكيل الوزارة يشدد على أهمية التدريب

وخلال الفعاليات أكد ياسر عمارة أهمية هذه الورشة في تعزيز قدرات العاملين المختصين ومنحهم المعرفة الدقيقة التي تكفل التطبيق السليم للقواعد المالية، بما يحفظ حقوق العاملين ويضمن إنجاز إجراءات الصرف وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

