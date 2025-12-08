تعليم وأوقاف دمياط تنظمان مبادرة “صحح مفاهيمك” لتعزيز الوعي الديني

18 حجم الخط

شهدت محافظة دمياط فعالية مشتركة بين مديرية الأوقاف ومديرية التربية والتعليم لإطلاق مبادرة جديدة تستهدف تعزيز الوعي الديني والفكري لدى الطلاب تحت عنوان "صحح مفاهيمك".

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط والدكتور هاني عنتر السباعي مدير مديرية الاوقاف، داخل مدرسة دمياط الاعدادية بنين، بحضور قيادات المؤسستين من بينها الشيخ سلامة عرابي إمام وخطيب بالأوقاف والأستاذ محمد حسين مسئول العلاقات العامة بالـوقاف بالإضافة إلى محمد الششنجي مدير عام إدارة دمياط التعليمية والأستاذ عادل الغباشي مدير المدرسة.

إطلاق المبادرة من طابور الصباح

واختير طابور الصباح ليكون منصة الإعلان الرسمية عن بدء تنفيذ المبادرة حيث وجه الدكتور السباعي كلمة مباشرة للطلاب حثهم خلالها على المواظبة على الصلاة والتحلي بالاخلاق الحميدة واحترام الوقت والمعلم باعتبارها ركائز بناء شخصية متوازنة ومجتمع واع. وأكد ان التفوق الدراسي لا ينفصل عن السلوك القويم وأن العلم حين يقترن بالأخلاق ينتج جيلا قادرا على النهوض بالوطن.

تصحيح المفاهيم وبناء الوعي المعتدل

وتضمنت كلمة السباعي توجيهات حول ضرورة فهم الدين من مصادره الصحيحة وتجنب الافكار المتطرفة او غير المنضبطة قائلا إن الاعتدال هو جوهر الاسلام، مشيرا الى أهمية الرجوع للأزهر الشريف ووزارة الاوقاف كمصادر موثوقة للعلم الشرعي والمعرفة الوسطية.

كما شدد السباعي على أن الوطنية جزء لا يتجزأ من الايمان وأن الحفاظ على الوطن يبدأ بسلوك الطالب داخل مدرسته والتزامه واحترامة للنظام.

تعليم دمياط: المبادرة خط دفاع ضد الفكر الهدام

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم ان مبادرة "صحح مفاهيمك" تمثل خطوة مهمة لحماية عقول الشباب من الافكار الهدامة وتعزيز الانتماء لدى الطلاب مشيرا الى أن التعاون مع الأوقاف سيتيح تقديم محتوى توعوي مبسط يخاطب الطلاب بلغة قريبة منهم.

وأضاف أن تنفيذ المبادرة لن يقتصر على لقاء الافتتاح فقط بل سيتضمن ندوات وورش عمل ومسابقات دينية وثقافية داخل المدارس بمشاركة الائمة والوعاظ لضمان استمرارية الرسالة التربوية.

تكامل مجتمعي لصناعة جيل واع

وتعكس المبادرة نموذجا للتعاون بين مؤسسات الدولة بهدف تخريج جيل يجمع بين التفوق العلمي والاخلاق والقيم السليمة، وتؤكد حرص دمياط على دعم الطلاب معرفيا وسلوكيا لبناء مستقبل يعتمد على فكر وعي وولاء وانتماء.

