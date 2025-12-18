دليلك اليومي للقطارات، مواعيد السفر بين القاهرة والإسكندرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

18 حجم الخط

يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط الوجه البحري، خاصة خط القاهرة – الإسكندرية، مع بداية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، سواء للسفر في اتجاه العاصمة أو العودة منها.

القطارات المكيفة والروسي على خط القاهرة – الإسكندرية

قطار 903 مكيف، 06:00 صباحًا

قطار 901 مكيف، 08:10 صباحًا

قطار 905 مكيف مباشر، 09:00 صباحًا

قطار 911 مكيف، 10:00 صباحًا

قطار 913 مكيف، 12:30 ظهرًا

قطار 917 مكيف مباشر، 02:00 ظهرًا

قطار 919 مكيف، 02:25 ظهرًا

قطار 915 مكيف، 03:35 عصرًا

قطار 925 مكيف، 05:10 مساءً

قطار 921 مكيف، 06:00 مساءً

قطار 923 مكيف، 06:00 مساءً

قطار 931 مكيف، 08:15 مساءً

قطار 1203 روسي، 01:25 ظهرًا

قطار 23 روسي، 04:30 عصرًا

قطار 3023 ثالثة مكيفة، 05:00 مساءً

قطار 3009 ثالثة مكيفة، 07:10 مساءً

قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة – الإسكندرية، 07:15 مساءً

قطار 934 مكيف الإسكندرية – الأقصر، 10:15 مساءً

القطارات المكيفة والروسي على خط الإسكندرية – القاهرة

قطار 8 روسي تهوية، 05:10 صباحًا

قطار 902 مكيف، 06:00 صباحًا

قطار 906 مكيف مباشر، 07:00 صباحًا

قطار 900 مكيف، 08:15 صباحًا

قطار 3024 ثالثة مكيفة، 10:00 صباحًا

قطار 912 مكيف، 11:30 صباحًا

قطار 18 روسي، 01:10 ظهرًا

قطار 914 مكيف، 01:00 ظهرًا

قطار 916 مكيف مباشر، 02:00 ظهرًا

قطار 928 مكيف، 03:00 مساءً

قطار 922 مكيف، 03:30 عصرًا

قطار 930 مكيف، 08:10 مساءً

قطار 28 روسي، 08:20 مساءً

قطار 920 مكيف الإسكندرية – طنطا، 10:00 مساءً

وتنصح هيئة السكة الحديد الركاب بمتابعة التحديثات اليومية والالتزام بمواعيد الحضور قبل انطلاق القطارات بوقت كافٍ، لضمان رحلة آمنة ومنظمة.

