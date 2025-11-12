الأربعاء 12 نوفمبر 2025
اجتماع موسع بقيادة وكيل الوزارة

تعليم دمياط: انضباط إداري واستعداد شامل للانتخابات البرلمانية

اجتماع موسع بقيادة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
عقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اجتماعًا موسعا اليوم، ضم مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بحضور مديري عموم المديرية، وذلك لمتابعة انتظام العمل واستعدادات المدارس لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

 

التزام وانضباط داخل المدارس


استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد على أهمية الالتزام التام بالانضباط الإداري والتعليمي داخل جميع المدارس والإدارات التعليمية، مشددًا على أن الانضباط هو الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية وتحقيق الجودة المنشودة.

متابعة الحضور والتقييمات أولًا بأول


وشدد عمارة على ضرورة المتابعة اليومية الدقيقة لنسب حضور الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، مؤكدًا أن الحضور الفعّال يعد مؤشرًا حيويًا على سير العملية التعليمية بشكل إيجابي.
كما وجه بضرورة تسجيل درجات التقييمات الشهرية والاختبارات أولًا بأول داخل السجلات المخصصة دون أي تأخير، لضمان الوقوف المستمر على المستوى التحصيلي للطلاب ومعالجة أي قصور فورا.

 

بيئة تعليمية نظيفة وآمنة


وفي سياق آخر، أصدر وكيل الوزارة تعليمات بإزالة جميع الرواكد والمخلفات من فناءات المدارس والطرقات، لتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة وجاذبة للطلاب، مشددًا على أن النظافة جزء لا يتجزأ من العملية التربوية.

استعدادات مكثفة للانتخابات


كما شدد عمارة على ضرورة الاستعداد الكامل لعقد اللجان الانتخابية المزمع انعقادها نهاية الشهر الجاري، موجهًا الإدارات التعليمية بسرعة الانتهاء من التجهيزات اللوجستية داخل المدارس التي ستستضيف اللجان، والتأكد من جاهزيتها التامة لتوفير سبل الراحة والأمان للعاملين والمشاركين في العملية الانتخابية، تنفيذًا للتوجيهات الرسمية.

ختام بروح الفريق الواحد


واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالدعوة إلى العمل الجماعي وتكثيف الجهود من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم في دمياط، مؤكدًا أن التعاون وروح الفريق هما الطريق لتحقيق أهداف التعليم المنشودة بالمحافظة.

