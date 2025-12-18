الأردن والمغرب في الصدارة، مواعيد مباريات اليوم بكأس العرب والسوبر الإيطالي

18 حجم الخط

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها بطولة كأس العرب وكأس عاصمة مصر والسوبر الإيطالي.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في كأس العرب

الإمارات × السعودية (مباراة المركز الثالث) - 1 ظهرًا | بي إن سبورت المفتوحة.

الأردن × المغرب (النهائي) - 6 مساء | بي إن سبورت المفتوحة.

مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر.

البنك الأهلي × مودرن سبورت - 5 مساء | أون سبورت 1.

مباريات اليوم في كأس السوبر الإيطالي.

نابولي × ميلان (نصف النهائي) - 9 مساء | قناة ثمانية 1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.