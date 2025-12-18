الخميس 18 ديسمبر 2025
رياضة

الأردن والمغرب في الصدارة، مواعيد مباريات اليوم بكأس العرب والسوبر الإيطالي

كأس العرب، فيتو
كأس العرب، فيتو
مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها بطولة كأس العرب وكأس عاصمة مصر والسوبر الإيطالي.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في كأس العرب

الإمارات × السعودية (مباراة المركز الثالث) - 1 ظهرًا | بي إن سبورت المفتوحة.

الأردن × المغرب (النهائي) - 6 مساء | بي إن سبورت المفتوحة.

مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر.

البنك الأهلي × مودرن سبورت - 5 مساء | أون سبورت 1.

مباريات اليوم في كأس السوبر الإيطالي.

نابولي × ميلان (نصف النهائي) - 9 مساء | قناة ثمانية 1.

