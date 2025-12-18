الأردن والمغرب في الصدارة، مواعيد مباريات اليوم بكأس العرب والسوبر الإيطالي
مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها بطولة كأس العرب وكأس عاصمة مصر والسوبر الإيطالي.
وتقام اليوم المباريات التالية:
مباريات اليوم في كأس العرب
الإمارات × السعودية (مباراة المركز الثالث) - 1 ظهرًا | بي إن سبورت المفتوحة.
الأردن × المغرب (النهائي) - 6 مساء | بي إن سبورت المفتوحة.
مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر.
البنك الأهلي × مودرن سبورت - 5 مساء | أون سبورت 1.
مباريات اليوم في كأس السوبر الإيطالي.
نابولي × ميلان (نصف النهائي) - 9 مساء | قناة ثمانية 1.
