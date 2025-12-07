الأحد 07 ديسمبر 2025
محافظات

"تعليم دمياط" يواصل مقابلات القيادات التعليمية لليوم الثالث

اللجنه المشكلة لاختيار القيادات
تستمر مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، لليوم الثالث على التوالي، في عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية، في خطوة تهدف إلى انتقاء أفضل الكفاءات لقيادة العملية التعليمية بالمحافظة

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتعزيز جودة التعليم وتطوير بيئة التعلم بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للطلاب والمعلمين على حد سواء.
 

وكيل الوزارة يؤكد على أهمية المقابلات

 

أكد الأستاذ ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المقابلات الشخصية تمثل عنصرًا أساسيًا في اختيار القيادات التعليمية، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة قامت باستقبال المرشحين وفق جدول دقيق يشمل مراجعة ملفاتهم وخبراتهم ومهاراتهم القيادية ورؤاهم المستقبلية.

وأضاف "عماره" أن جدول اليوم خصص لمقابلة المرشحين لشغل وظيفة وكيل مدرسة إعدادي، موضحًا أن الهدف هو الوصول إلى قيادات واعية ومُلهمة، قادرة على التعامل مع تحديات التعليم الحديثة، وتطبيق استراتيجيات مبتكرة للارتقاء بمستوى الطلاب وتحسين بيئة العمل للمعلمين.

 

استكمال المقابلات وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة

 

أوضح وكيل الوزارة أن اللجنة ستواصل أعمالها خلال الأيام المقبلة لاستكمال مقابلات باقي المتقدمين في مختلف التخصصات القيادية، مؤكدًا أن اختيار القيادات الجديدة سيتم وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، لضمان تولي المسؤوليات من قبل أفضل العناصر القادرة على قيادة العملية التعليمية نحو التقدم والتميز.

وأشار "عماره" إلى أن المديرية حريصة على دعم القيادات الجديدة من خلال برامج تدريبية مستمرة، بما يعزز مهاراتهم ويضمن تنفيذ استراتيجيات تعليمية ناجحة، ويعكس الجهود المبذولة على مستوى الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة لجميع الطلاب بالمحافظة.
 

