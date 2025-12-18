8 وصفات طبيعية، لتخفيف آلام المفاصل طوال فصل الشتاء

18 حجم الخط

وصفات طبيعية، لتخفيف آلام المفاصل، في فصل الشتاء تزداد شكاوى آلام المفاصل لدى كثير من الناس، خاصة النساء وكبار السن ومن يعانون من الروماتيزم أو خشونة الركبة.



انخفاض درجات الحرارة، وقلة الحركة، وتيبس العضلات كلها عوامل تُفاقم الإحساس بالألم والتيبس، وتجعل القيام بالأنشطة اليومية أكثر صعوبة.



ولأن الاعتماد المستمر على المسكنات قد يسبب آثارًا جانبية على المدى الطويل، تلجأ الكثيرات إلى الوصفات الطبيعية كحل آمن ومساند لتخفيف آلام المفاصل طوال الشتاء.



أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن تخفيف آلام المفاصل طوال الشتاء ممكن بالاعتماد على الوصفات الطبيعية التي تجمع بين الأعشاب الدافئة، والزيوت المفيدة، والمشروبات الصحية، إلى جانب الحركة والدفء.

وصفات طبيعية لتقليل آلام المفاصل

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها، مجموعة من الوصفات والطرق الطبيعية التي تساعد على تقليل الألم، وتحسين مرونة المفاصل، ودعم صحتها خلال الأشهر الباردة.



أولًا: الزنجبيل والكركم… ثنائي مقاوم للالتهاب

يُعد الزنجبيل والكركم من أشهر الأعشاب الطبيعية المضادة للالتهابات، وهما فعالان جدًا في تخفيف آلام المفاصل، خاصة المرتبطة بالالتهاب أو الروماتيزم. يحتوي الزنجبيل على مركبات تساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل التورم، بينما يحتوي الكركم على مادة الكركمين المعروفة بقدرتها على محاربة الالتهاب.

يمكن تحضير مشروب دافئ من الزنجبيل الطازج المبشور مع رشة كركم وعسل طبيعي، ويُشرب مرة أو مرتين يوميًا في الشتاء. هذا المشروب لا يخفف الألم فقط، بل يمنح الجسم دفئًا عامًا ويقوّي المناعة.



ثانيًا: زيت الزيتون وزيت السمسم للتدليك اليومي

التدليك بالزيوت الدافئة من أقدم الوصفات الطبيعية لتخفيف آلام المفاصل. زيت الزيتون وزيت السمسم غنيان بمضادات الأكسدة والدهون الصحية التي تغذي الأنسجة وتقلل الالتهاب.

يُنصح بتدفئة كمية صغيرة من الزيت، ثم تدليك المفاصل المؤلمة بحركات دائرية لطيفة قبل النوم، مع تغطية المفصل بعد ذلك للحفاظ على الدفء. الانتظام على هذه الطريقة يساعد على تقليل التيبّس الصباحي وتحسين مرونة المفاصل.



ثالثًا: الكمادات الدافئة بالأعشاب

الكمادات الدافئة تُعد وسيلة فعالة لتخفيف آلام المفاصل في الشتاء، ويمكن تعزيز فائدتها بإضافة أعشاب طبيعية. من الأعشاب المفيدة: إكليل الجبل (الروزماري) والبابونج.

يتم غلي الأعشاب في الماء، ثم تُغمس قطعة قماش نظيفة في الماء الدافئ وتُوضع على المفصل المؤلم لمدة 15–20 دقيقة. هذه الطريقة تساعد على إرخاء العضلات المحيطة بالمفصل، وتحسين تدفق الدم، مما يقلل الإحساس بالألم.



رابعًا: الحلبة لدعم صحة العظام والمفاصل

الحلبة من الأعشاب الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم ومضادات الالتهاب، وتُستخدم تقليديًا لتخفيف آلام المفاصل والعظام.

يمكن نقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في الماء طوال الليل، ثم شرب الماء صباحًا على الريق. ومع الاستمرار، قد تلاحظين تحسنًا في قوة المفاصل وتقليل الشعور بالألم، خاصة في الطقس البارد.

علاج آلام المفاصل بالأعشاب



خامسًا: خل التفاح الطبيعي

يُعتقد أن خل التفاح يساعد على تقليل تراكم الأملاح حول المفاصل، وهي من الأسباب الشائعة للألم والتيبّس.

يمكن خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح الطبيعي مع كوب ماء دافئ وملعقة عسل، ويُشرب مرة يوميًا. كما يمكن استخدامه موضعيًا بخلطه مع زيت زيتون وتدليك المفاصل به، ما يساعد على تخفيف الألم وتنشيط الدورة الدموية.



سادسًا: الثوم… مسكن طبيعي ومقوٍ للمناعة

الثوم غني بمركبات الكبريت التي تعمل كمضادات طبيعية للالتهاب، وتساعد على تقليل آلام المفاصل، خاصة المرتبطة بنزلات البرد والرطوبة.

تناول فص أو فصين من الثوم يوميًا، سواء نيئًا أو مطبوخًا، يُسهم في دعم صحة المفاصل وتقوية الجهاز المناعي، وهو أمر مهم جدًا خلال الشتاء.



سابعًا: شاي القرفة لتدفئة المفاصل

القرفة من التوابل الدافئة التي تحسن الدورة الدموية وتقلل الإحساس بالألم. شرب شاي القرفة بانتظام في الشتاء يساعد على تدفئة الجسم والمفاصل من الداخل.

يمكن غلي عود قرفة في الماء لمدة 10 دقائق، ثم إضافة العسل حسب الرغبة. هذا المشروب مفيد خاصة في الصباح أو قبل النوم.



ثامنًا: الحركة الخفيفة والتمارين المنزلية

رغم البرودة، تبقى الحركة عنصرًا أساسيًا لتخفيف آلام المفاصل. التمارين الخفيفة، مثل تمارين التمدد أو المشي داخل المنزل، تساعد على منع التيبّس وتحسين مرونة المفاصل. يمكن دمج هذه التمارين مع الوصفات الطبيعية لتحقيق أفضل نتيجة.



نصائح مهمة مع الوصفات الطبيعية

رغم فوائد الوصفات الطبيعية، يجب استخدامها بانتظام ومع الصبر، فهي ليست حلولًا سحرية فورية. كما يُنصح باستشارة الطبيب في حال وجود أمراض مزمنة أو استخدام أدوية مستمرة، خاصة قبل تناول الأعشاب بشكل يومي.

