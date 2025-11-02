وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس أوسيم ومنشأة القناطر، ويشدد على الانضباط وتفعيل الأنشطة

قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم بجولة تفقدية مكثفة شملت عددًا من مدارس إدارتي أوسيم ومنشأة القناطر التعليمية، بهدف متابعة سير العملية التعليمية والتأكد من تحقيق الانضباط داخل المدارس.

تشديد على الانضباط وتفعيل الأنشطة بمدارس منشأة القناطر

بدأ وكيل الوزارة جولته بمدارس منشأة القناطر التعليمية، حيث زار مدارس الأمل الابتدائية، نكلا للتعليم الأساسي، ونكلا الثانوية الصناعية المشتركة.

وخلال الجولة، تابع عطية سير العملية التعليمية داخل الفصول، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط وحضور الطلاب والمعلمين بانتظام، مع التأكيد على تفعيل الأنشطة التربوية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية داخل المدرسة.

انتظام الطابور وتطبيق المناهج في مدارس أوسيم

كما واصل وكيل وزارة التعليم بالجيزة جولته في إدارة أوسيم التعليمية، حيث تفقد مدرسة الأبطال للتعليم الأساسي، وأكد خلال الزيارة على أهمية انتظام الطابور الصباحي ورفع العلم باعتباره رمزًا للانتماء الوطني، موجهًا بضرورة المتابعة الدقيقة لتطبيق خطة المناهج الدراسية وتفعيل سجلات المتابعة والتقييم الشهري لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المقررة.

توجيهات حاسمة بشأن النظافة والصيانة والسلامة

وفي ختام جولته الميدانية، أصدر سعيد عطية عدة توجيهات مهمة، تضمنت:

الاهتمام التام بنظافة المدارس وتشجير ساحاتها لتهيئة بيئة تعليمية آمنة وجاذبة.

تفعيل دور الإشراف اليومي لضبط سير العملية التعليمية داخل المدارس.

تكثيف أعمال الصيانة الدورية حفاظًا على سلامة الطلاب والمنشآت التعليمية.

وأكد عطية أن هذه الجولات الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة بضرورة رفع كفاءة المدارس وتحسين جودة التعليم والانضباط في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.