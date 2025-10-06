وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام الدراسة بمدارس المطرية (صور)

تفقد اليوم الإثنين، المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية - مكتب الوزير مدارس إدارتي المنزلة والمطرية لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

جولة بمدارس المنزلة

وفي مستهل الجولة تابع وكيل الوزارة ومدير الاتصال بالوزارة سير العملية التعليمية بمدارس المنزلة:

-أحمد شلباية الثانوية بنات

-التعليم الأساسي ٢

-على السودة الإعدادية بنات

وكان في استقبالهم محمود الصغير مدير إدارة المنزلة التعليمية.

جولة بمدارس المطرية.

كما تضمنت الجولة إدارة المطرية حيث تم استهدلف مدارس:

-الشهيد ايهاب يسرى هندام الابتدائية

-السيدة نفيسة الإعدادية بنات

-الشهيد محمد صلاح الدين جاد عرفات الثانوية المشتركة

وكان في استقبالهم محمد عبد المنعم مدير الإدارة، ووليد عبد الحق وكيل الإدارة

تفقدا المعامل وحجرات الأنشطة

وخلال الزيارة تابع وكيل أول الوزارة ومدير مكتب الوزير انتظام العملية التعليمية داخل الفصول وتفقدا المعامل وحجرات الأنشطة حيث أشادا بما لمساه من انضباط ونظام وحسن معاملة الطلاب وتهيئة بيئة تعليمية محفزة مؤكدين علي أهمية الالتزام باللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعمل داخل المدارس.

حوارًا تربويًا وديًا مع الطلاب حول نظام البكالوريا المصرية ومزاياه

كما شهدت الجولة حوارًا تربويًا وديًا مع الطلاب حول نظام البكالوريا المصرية ومزاياه والفرص التي يتيحها للطلاب حيث تم الرد على تساؤلات الطلاب واستفساراتهم في أجواء يسودها الود والاحترام المتبادل.

أجرت الطالبة جودى بكر معوض الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة السيدة نفيسة الإعدادية بالمطرية حوارًا عن مميزات البكالوريا الجديدة مع المهندس محمد فؤاد الرشيدى مدير المديرية



وفي ختام الجولة أثنى الضيفان على جهود المعلمين والإداريين وما لمساه من نظافة وتنظيم وانضباط داخل المدارس متمنيين للجميع دوام التوفيق والسداد وأن يكون العام الدراسي الجديد ذاخرا بالنجاح والإنجاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.