وكيل "تعليم دمياط" يتابع انتظام الدارسة بمدارس المحافظة

عقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بحضور أحمد عبد الرازق، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان انضباط وجودة الأداء داخل المدارس.

خطة لضبط وتنظيم سير الدراسة

استعرض الاجتماع خطة عمل متكاملة تستهدف تنظيم سير العملية التعليمية وضمان انتظامها في جميع المدارس، مع التركيز على توزيع الكتب المدرسية في المواعيد المحددة، ومتابعة تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بالانضباط الإداري والمالي في الإدارات التعليمية.

توجيهات مشددة من وكيل الوزارة

أكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة داخل المدارس، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير العملية التعليمية، مشددًا على أهمية توفير بيئة تعليمية منضبطة وآمنة تتيح للطلاب والمعلمين أداء دورهم بكفاءة.



بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة

وشدد "عمارة" على أن الانضباط هو أساس النجاح داخل المنظومة التعليمية، داعيًا مديري الإدارات إلى تحمل مسؤولياتهم في تحقيق أعلى درجات الالتزام والجودة، بما يضمن الارتقاء بمستوى التعليم داخل مدارس دمياط.

