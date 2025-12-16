انتخابات النواب 2025، محافظ دمياط يتابع الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة من مركز الطوارئ

18 حجم الخط

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، جاهزية اللجان الانتخابية بالدائرة الانتخابية الثانية، وذلك استعدادا لانطلاق جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر الجاري.

استعدادات مكتملة في كفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو

واطلع المحافظ على الموقف التنفيذي النهائي لكافة الاستعدادات داخل اللجان الانتخابية بنطاق الدائرة الثانية، والتي تضم مراكز كفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو، بإجمالي 80 مركزا انتخابيا و93 لجنة فرعية، لاستقبال نحو 514820 ناخبا وناخبة.

محافظ دمياط يتابع الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة

محافظ دمياط يتابع الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة

محافظ دمياط يتابع الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة

متابعة ميدانية لمحافظ دمياط من مركز سيطرة الشبكة الوطنية لانتخابات الاعادة

تجهيزات لخدمة المواطنين وتيسير عملية التصويت

وأكد المحافظ توافر جميع التجهيزات اللازمة داخل وخارج اللجان، من أماكن انتظار للمواطنين مزودة بمظلات ومقاعد، إلى جانب توفير كراسي متحركة لتسهيل مشاركة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن أداء العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

تنسيق أمني كامل لضمان سير العملية الانتخابية

وشدد محافظ دمياط على اتخاذ كافة إجراءات التأمين اللازمة بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتوفير مناخ آمن ومستقر للناخبين، وضمان خروج جولة الإعادة بصورة حضارية تعكس وعي المواطنين وحرص الدولة على نزاهة العملية الانتخابية.

