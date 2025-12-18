تعليم المنوفية يعلن جداول امتحانات الترم الأول الأسبوع المقبل

18 حجم الخط

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، لإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف المراحل التعليمية خلال الأسبوع المقبل، على أن تنطلق الامتحانات للتعليم الفنى رسميًّا نهاية ديسمبر.

اعتماد الجدول الزمني لامتحانات دور يناير 2026

واعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول "دور يناير" للعام الدراسي 2025 / 2026، لكافة صفوف المراحل التعليمية بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم.

مواعيد امتحانات المراحل التعليمية المختلفة

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم أن الخريطة الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تبدأ اعتبارًا من 10 يناير 2026 وحتى 22 يناير 2026، لصفوف المراحل الابتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

امتحانات التعليم الفني تبدأ نهاية ديسمبر

وأشار إلى أن امتحانات النقل بمدارس التعليم الفني ستبدأ اعتبارًا من 27 ديسمبر 2025، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

إجراءات مكثفة لتجهيز اللجان وتذليل العقبات

وأكدت المديرية أنه تم التنسيق مع جميع المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة بشأن الاستعداد الكامل للامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب، بما يحقق مصلحة أبنائنا الطلاب ويضمن سير الامتحانات بشكل منضبط.



وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية، ورفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة للجان الامتحانات كلٌ في نطاقه.



ووجّه المحافظ بمنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس خلال فترة الامتحانات، حرصًا على توفير أجواء من الهدوء والتركيز للطلاب.

تفعيل غرف العمليات والربط مع مركز السيطرة

كما وجَّه المحافظ مديرية التربية والتعليم بتفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، والربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، للتعامل الفوري مع أي معوقات أو طوارئ قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

