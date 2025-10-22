وكيل التعليم بالجيزة يستبعد مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة في الهرم والعمرانية

قرر سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، استبعاد أحد مديري المدارس بعد رصد ارتفاع نسب الغياب بين طلاب مدرسته، إذ بلغت نسبة الحضور 85% فقط، معتبرًا ذلك تقصيرًا إداريًّا يستوجب المحاسبة، وذلك في جولة ميدانية مفاجئة بإدارتي الهرم والعمرانية التعليميتين.

وفي المقابل، كرم وكيل الوزارة مدير مدرسة أخرى بلغت نسبة الحضور بها 95%، تقديرًا لجهوده في رفع مستوى الانضباط، والاهتمام بضعاف القراءة والكتابة، وتشجير المدرسة، وتجديد الدهانات، ومتابعة التقييمات أولًا بأول.

جولة ميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية

تأتي هذه القرارات ضمن الجولة التي أجراها وكيل الوزارة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار، بضرورة إحكام المتابعة الميدانية داخل المدارس وضمان انتظام العملية التعليمية.

وتفقد “عطية” خلال الجولة عددًا من مدارس إدارة الهرم التعليمية، من بينها مدارس الصفا والمروة الابتدائية، الزهور الابتدائية، الصفا والمروة للتعليم الأساسي، والصفا والمروة التجريبية تحت الإنشاء، حيث اطمأن على سير اليوم الدراسي داخل الفصول ومستوى الانضباط العام.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية التواصل المستمر مع أولياء الأمور لحث أبنائهم على الالتزام بالحضور وعدم الغياب، مؤكدًا أن الانضباط المدرسي هو الركيزة الأولى لتقدّم العملية التعليمية، كما وجّه بالاهتمام بطلاب ضعاف القراءة والكتابة، وتكثيف المتابعة اليومية لهم، مع تعزيز الإشراف اليومي والإداري داخل المدارس للحفاظ على سلامة الطلاب.

إشادة بالمدارس المتميزة وقرارات حازمة ضد المقصرين

وخلال زيارته لإدارة العمرانية التعليمية، تفقد عطية مدارس العروبة والرؤية التجريبية المتميزة، حيث أشاد بانتظام الدراسة في بعض المدارس، فيما شدد على ضرورة معالجة أوجه القصور فورًا في مدارس أخرى.

كما قرر إحالة أحد مديري المدارس إلى الشؤون القانونية لعدم استكمال أعمال الصيانة والدهانات رغم التنبيهات السابقة، مؤكدًا أن المدرسة هي عنوان الوزارة، وجمالها ونظافتها جزء من انضباطها.

استمرار الجولات الميدانية اليومية

واختتم وكيل الوزارة جولته بالتأكيد على أن الزيارات الميدانية المفاجئة ستتواصل بشكل يومي داخل مدارس الجيزة، تنفيذًا لتوجيهات الوزير والمحافظ، بهدف تحقيق الانضباط، الشفافية، ومكافأة المتميزين ومحاسبة المقصرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.