لأول مرة داخل تعليم دمياط، اتحاد الطلاب شريك في صناعة قرار جداول الامتحانات

شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط خطوة غير مسبوقة تعكس تطورا نوعيًا في آليات اتخاذ القرار داخل المنظومة التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في أجواء مستقرة وعادلة.

مشاركة فعلية لاتحاد الطلاب في إعداد جداول الامتحانات

وسجلت مديرية التعليم سابقة هي الأولى من نوعها، بمشاركة اتحاد طلاب محافظة دمياط بصورة فعالة في عملية وضع جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، في خطوة تعزز مبدأ الشراكة المجتمعية وتمنح الطلاب دورًا حقيقيًا في القضايا التي تمس مستقبلهم الدراسي.

اتحاد الطلاب شريك في صناعة قرار جداول الامتحانات

تعزيز الشراكة المجتمعية وإعلاء صوت الطالب

وتأتي هذه الخطوة في إطار إتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن آرائهم واحتياجاتهم المتعلقة بتنظيم الامتحانات، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن والمرونة داخل العملية التعليمية، ويؤكد أن الطالب هو محور الاهتمام الأول داخل منظومة التعليم.

وكيل التعليم: جميع المقترحات خضعت للدراسة قبل اعتماد الجداول

وأكد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن هذه المبادرة غير المسبوقة تهدف إلى ضمان شمولية القرار، حيث تم طرح جميع المقترحات والاعتبارات التي تخص الطلاب على طاولة النقاش قبل اعتماد جداول الامتحانات بشكلها النهائي.

تحديد التوقيتات وترتيب المواد بما يراعي الجوانب النفسية

وأوضح وكيل الوزارة أن مشاركة ممثلي اتحاد الطلاب، الذين يعبرون عن جموع طلاب المحافظة، أسهمت بشكل مباشر في اختيار أنسب التوقيتات لسير الامتحانات، إلى جانب المساهمة في ترتيب المواد الدراسية بشكل يراعي الفروق الفردية والظروف الدراسية والنفسية للطلاب.

نهج تشاركي يعكس رؤية تعليم دمياط

وتعد هذه الخطوة رسالة واضحة تعكس اهتمام تعليم دمياط بآراء الطلاب، وتؤكد تبني المديرية لنهج تشاركي حديث يهدف إلى إعداد جداول امتحانات تتسم بالمرونة والعدالة، بما ينعكس إيجابًا على استعداد الطلاب وتحصيلهم الدراسي خلال فترة الامتحانات، ويعزز الثقة بين الطالب والمؤسسة التعليمية.

