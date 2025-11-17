الإثنين 17 نوفمبر 2025
محافظات

وكيل التعليم بدمياط يتفقد مدارس فارسكور

وكيل الوزارة بدمياط
وكيل الوزارة بدمياط يتابع مدارس فارسكور
 أجرى ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط اليوم جولة تفقدية موسعة لمدارس إدارة فارسكور التعليمية بحضور وائل الموجي مدير الإدارة وسمير العتمة وكيل الإدارة في إطار متابعة انتظام العملية التعليمية وضمان جودة التعليم والانضباط داخل المدارس.

 

الزيارة شملت أبرز مدارس الإدارة

 شملت جولة وكيل الوزارة عددًا من المدارس الهامة بالإدارة منها مدرسة الدكتور محمد حسن الزيات ومدرسة الدكتور محمود الشربيني الإعدادية ومدرسة شهداء الناصرية والمدرسة الثانوية الزراعية العسكرية.


 

 

تكريم الطلاب المتفوقين وتشجيعهم على التميز

 خلال زيارته لمدرسة الدكتور محمود الشربيني الإعدادية كرم وكيل الوزارة عدد من الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات مشجعًا إياهم على الاستمرار في التفوق العلمي والمشاركة في الأنشطة المدرسية.

 كما أجرى حوارات مباشرة مع الطلاب حول المقررات الدراسية وقيّم مهارات القراءة والكتابة لديهم بشكل عملي مشددًا على أهمية الحضور اليومي وممارسة الأنشطة بصفة مستمرة.

 

إشادة بالانضباط والتربية العسكرية

 

اختتم ياسر عمارة جولته بزيارة المدرسة الثانوية الزراعية العسكرية حيث تفقد أقسام المدرسة وورشها المختلفة وأشاد بالانضباط التعليمي والعسكري الملحوظ فيها مشددًا على ضرورة دمج التعليم بالتربية العسكرية لتخريج جيل منضبط ومؤهل.

