الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
أخبار مصر اليوم: محمد عبداللطيف يكشف خطة وزارة التعليم في 2026.. الأطباء تبدأ تلقي الشكاوى ضد الكيانات الوهمية.. وزيرة التضامن تشهد احتفالية جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

 

نقابة الأطباء تبدأ تلقي الشكاوى ضد الكيانات الوهمية

أعلنت نقابة الأطباء عن تفعيل رابط إلكتروني لتلقي الشكاوى من الأطباء والمرضى ضد أي كيانات وهمية، وذلك في إطار المسؤولية الوطنية والمهنية للنقابة العامة لأطباء مصر، وإيمانًا منها بضرورة التصدي الحازم لظاهرة «مدعي الطب» و«الدخلاء على المهنة»، وكذلك مواجهة أي ممارسات تمثل خروجًا عن الأعراف والأصول الطبية المستقرة.

 

هيئة البترول توجه ضربات متلاحقة لمافيا تجارة الوقود بالسوق السوداء

تواصلت الحملات الرقابية للهيئة المصرية العامة للبترول على منظومة نقل وتوزيع الوقود خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر لسنة ٢٠٢٥ والتى تنوعت بين أعمال التفتيش الميداني وتفعيل المنظومات الرقابية الإلكترونية.   

وتم رصد إحدى السيارات الصهريجية دائمة التردد على المناطق الحدودية الجبلية من خلال منظومة تتبع السيارات الصهريجية عن طريق منظومة GPS وتم إعداد تقارير تفصيلية بالتحركات.

 

وزيرة التضامن تشهد احتفالية جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية توزيع جوائز مسابقة جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني في العام التاسع لها والإعلان عن الفائزين بجوائز التميز لعام 2025 والتى نظمتها جمعية التطوير والتنمية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي ان جوائز التميز تقدم رسالة بأن الجمعيات الأهلية حين تتحوّل من مبادرات محلية إلى نماذج أثر قابلة للتكرار، تقدم خدمات وأعمال ذات جودة وقيمة.

 

محمد عبداللطيف يكشف خطة وزارة التربية والتعليم في 2026

استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محاور خطة وزارة التربية والتعليم للعام 2026، والتي تستهدف استكمال مسار الإصلاح الشامل للمنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وتحقيق الاستدامة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد وزير التربية والتعليم أن خطة 2026 ترتكز على حزمة من المحاور الاستراتيجية المتكاملة، التي تضع الطالب والمعلم في قلب عملية التطوير، وتعزز من كفاءة الإدارة التعليمية، وتدعم التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة داخل المنظومة.

 

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا، لمتابعة مجريات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج، في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك في إطار استكمال الاستحقاق الدستوري وتعزيز مسار المشاركة السياسية.

ودعا المستشار أحمد البنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات جميع أبناء الجالية المصرية بالخارج، إلى المشاركة الفاعلة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، التي تُجرى في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، بإجمالي 101 مقعد، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تعكس وعي المصريين وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة المنتخبة.

 

وزير الزراعة يكشف خطة التعامل مع الكلاب الضالة

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تتبنى نهجا متوازنا يراعي حماية المواطنين، وفي الوقت ذاته يلتزم بالرحمة والمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.

وقال في مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، إن هناك تنسيقا كاملا مع المحافظين لتنفيذ خطة وطنية بما لا يضر بالإنسان والحيوان، مستدركا أن هناك لقاءات ستجمعنا مع المجتمع المدني لتوفير الحماية للمواطن وللحيوان.

 

