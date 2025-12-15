وزير الزراعة يكشف خطة التعامل مع الكلاب الضالة

18 حجم الخط

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تتبنى نهجا متوازنا يراعي حماية المواطنين، وفي الوقت ذاته يلتزم بالرحمة والمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.



وقال في مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، إن هناك تنسيقا كاملا مع المحافظين لتنفيذ خطة وطنية بما لا يضر بالإنسان والحيوان، مستدركا أن هناك لقاءات ستجمعنا مع المجتمع المدني لتوفير الحماية للمواطن وللحيوان.

وأضاف وزير الزراعة: إن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا وتوسّعًا في مجالات العمل المشترك بين وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومنظمات المجتمع المدني التي تمتلك خبرات عملية سابقة في تنفيذ برامج التعقيم والتحصين، وذلك من خلال خطة عمل واضحة يتم إعدادها وتنفيذها بشكل مشترك، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ الميداني وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

ووجّه وزير الزراعة، بعقد اجتماعات دورية بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثلي المجتمع المدني المعنيين بقضايا الرفق بالحيوان، لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، ووضع الحلول العلمية المناسبة في إطار القانون، مع التأكيد على ضرورة إعداد خطة وطنية قابلة للتنفيذ للتعامل مع حيوانات الشوارع، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بإنشاء مراكز إيواء كلاب الشوارع بغرض المصادرات والمضبوطات والتحصين والتعقيم، وتحديد المتطلبات الفنية الخاصة بها، نظرا لما يمتلكه المجتمع المدني من خبرات في هذا المجال.

وشدد وزير الزراعة، على أهمية تكثيف حملات التوعية المجتمعية، والتوسع في برامج التحصين والتعقيم لكلاب الشوارع، للحد من حالات العقر الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعي بالاستراتيجية العالمية لعام 2030 للسيطرة على مرض السعار.

