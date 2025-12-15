الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الزراعة يكشف خطة التعامل مع الكلاب الضالة

علاء فاروق، فيتو
علاء فاروق، فيتو
18 حجم الخط

أكد علاء فاروق  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تتبنى نهجا متوازنا يراعي حماية المواطنين، وفي الوقت ذاته يلتزم بالرحمة والمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.


وقال في مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، إن هناك تنسيقا كاملا مع المحافظين لتنفيذ خطة وطنية بما لا يضر بالإنسان والحيوان، مستدركا أن هناك لقاءات ستجمعنا مع المجتمع المدني لتوفير الحماية للمواطن وللحيوان.

وأضاف وزير الزراعة: إن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا وتوسّعًا في مجالات العمل المشترك بين وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومنظمات المجتمع المدني التي تمتلك خبرات عملية سابقة في تنفيذ برامج التعقيم والتحصين، وذلك من خلال خطة عمل واضحة يتم إعدادها وتنفيذها بشكل مشترك، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ الميداني وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

ووجّه وزير الزراعة، بعقد اجتماعات دورية بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثلي المجتمع المدني المعنيين بقضايا الرفق بالحيوان، لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، ووضع الحلول العلمية المناسبة في إطار القانون، مع التأكيد على ضرورة إعداد خطة وطنية قابلة للتنفيذ للتعامل مع حيوانات الشوارع، والتنسيق المشترك  فيما يتعلق بإنشاء مراكز إيواء كلاب الشوارع بغرض المصادرات والمضبوطات والتحصين والتعقيم، وتحديد المتطلبات الفنية الخاصة بها، نظرا لما يمتلكه المجتمع المدني من خبرات في هذا المجال.

وشدد وزير الزراعة، على أهمية تكثيف حملات التوعية المجتمعية، والتوسع في برامج التحصين والتعقيم لكلاب الشوارع، للحد من حالات العقر الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعي بالاستراتيجية العالمية لعام 2030 للسيطرة على مرض السعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق وزير الزراعة الحيوانات الهيئة العامة للخدمات البيطرية كلاب الشوارع

مواد متعلقة

دعما للميكنة، الزراعة تسلم الفيوم 15 فراطة ذرة شامية

وزير الزراعة يسلم جوائز مركز البحوث الثلاث للفائزين، ويقرر زيادة قيمتها بنسبة 50%

وزارة الزراعة: ضبط 189 طنا لحوما فاسدة وأختام مزورة في المنوفية

وزير الزراعة يلتقي مدير برنامج الأغذية العالمي لبحث التعاون المشترك

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب والقنوات الناقلة

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 7 مدن

الوطنية للانتخابات تعلن الدول والفئات العمرية الأكثر مشاركة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

الأردن يفوز على السعودية بهدف ويضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العرب

نزار الرشدان يسجل هدف تقدم الأردن في مرمى السعودية بكأس العرب

المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر انفوجرافا لميناء السخنة بعد دخوله موسوعة الأرقام القياسية

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية مستحبة في نهاية العام الميلادي

احتفالا بمولده، ألقاب الإمام علي زين العابدين ومواقف من حياته

هل يجوز أن يؤم المصلين رجل كبير في السن يصلي جالسا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads