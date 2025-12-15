الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
18 حجم الخط

تعقد  الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا، لمتابعة مجريات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج، في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك في إطار استكمال الاستحقاق الدستوري وتعزيز مسار المشاركة السياسية.


ودعا المستشار أحمد البنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات جميع أبناء الجالية المصرية بالخارج، إلى المشاركة الفاعلة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، التي تُجرى في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، بإجمالي 101 مقعد، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تعكس وعي المصريين وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة المنتخبة.

وأعلن  المستشار أحمد البنداري بدء العملية الانتخابية في 139 مقرا انتخابيا بالسفارات  المصرية بالخارج في 117 دولة، وأول سفارة بدأ التصويت فيها بدولة نيوزيلندا في تمام العاشرة مساء أمس بتوقيت مصر.

وقال المستشار أحمد بنداري: إن المصريين بالخارج كانوا وما زالوا واجهة مشرفة للدولة المصرية أمام مختلف شعوب العالم، مشيرًا إلى أن اليوم يمثل محطة جديدة في مسار ممتد من العمل والبناء، وترسيخ قيم الديمقراطية وحرية الإرادة في الاختيار.

وأضاف أن الدولة وفّرت كافة التيسيرات اللازمة لضمان سير عملية التصويت بسهولة وانتظام، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات الجالية المصرية بالخارج السفارات المصرية بالخارج

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

كأس العرب 2025، المغرب يتقدم على الإمارات 1-0 في الشوط الأول

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة رايو فاليكانو ضد ريال بيتيس

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

قراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين في بيت الشعر العربي

ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، ألقاب الإمام علي زين العابدين ومواقف من حياته

هل يجوز أن يؤم المصلين رجل كبير في السن يصلي جالسا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads