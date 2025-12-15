هيئة البترول توجه ضربات متلاحقة لمافيا تجارة الوقود بالسوق السوداء

18 حجم الخط

تواصلت الحملات الرقابية للهيئة المصرية العامة للبترول على منظومة نقل وتوزيع الوقود خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر لسنة ٢٠٢٥ والتى تنوعت بين أعمال التفتيش الميداني وتفعيل المنظومات الرقابية الإلكترونية.

ضبط مجموعات تبيع المواد البترولية بالمخالفة للقانون

وتم رصد إحدى السيارات الصهريجية دائمة التردد على المناطق الحدودية الجبلية من خلال منظومة تتبع السيارات الصهريجية عن طريق منظومة GPS وتم إعداد تقارير تفصيلية بالتحركات ومن خلال التنسيق مع وزارة الداخلية تم ضبط السيارة والسائق بكمين أمني جنوب البلاد قبل الدخول للطريق الجبلي وقدم السائق فاتورة مزورة لحمولة السولار بالسيارة.

وبمواجهته اعترف وأدلى بمعلومات عن أماكن تحصله على المنتجات البترولية وأماكن بيعها وأسماء المتورطين وتم تحرير محضر بالواقعة وتقديمه للنيابة العامة وجار استكمال الإجراءات وضبط المتورطين وقد تم التحفظ على28 ألف لتر سولار بالسيارة المضبوطة بغرامة مالية مبدئية تسدد لصالح الهيئة حوالى 868 ألف جنيه.

محاضر لعدد من محطات الوقود تتلاعب في كميات المواد البترولية

وبالتنسيق مع مديرية التموين المختصة تم تحرير محضر لمحطة وقود بنطاق محافظة القليوبية بالتلاعب في كمية تجاوزت 5 ملايين لتر من منتجات السولار والبنزين وإلزام المخالفين بسداد فروق دعم مستحقة لصالح الدولة بقيمة 81 مليون جنيه.

التفاعل مع شكاوى الجمهور علي وسائل التواصل الاجتماعي

وفى ضوء متابعة شكاوى الجمهور الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو المتداولة فى وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصد شكوى أحد المواطنين من تلاعب إحدى المحطات بنطاق محافظة القاهرة بكمية الوقود التي قام بتموينها، وتوجه أعضاء اللجنة للوقوف على حقيقة الشكوى وإجراء فحص شامل للمحطة محل الواقعة وأسفر الفحص عن رصد مخالفات جسيمة منها وجود مياه بالصهاريج والتلاعب بعيارات طلمبات التموين كما تم إجراء جرد مفاجئ أسفر عن وجود تلاعب بالكميات المشحونة للمحطة، وتم التنسيق مع شركة التسويق المعنية وسحب المياه وتطهير الصهاريج وإصلاح وصيانة الطلمبات بالتنسيق مع هيئة الدمغة والموازين.

مخالفات تتعلق بالسلامة والأمن الصناعي في عدد من المحطات

وفيما يخص أعمال المراجعة والتفتيش على محطات الوقود تم المرور على 17 محطة فى محافظات (القاهرة- الإسكندرية- البحيرة- بورسعيد- دمياط- البحر الأحمر)، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات المتعلقة بالسلامة والأمن الصناعي والتشغيل الآمن، وتم تكليف شركات التسويق التابع لها المحطات بسرعة تصحيح تلك المخالفات.

