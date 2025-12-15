الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة البترول توجه ضربات متلاحقة لمافيا تجارة الوقود بالسوق السوداء

البترول،فيتو
البترول،فيتو
18 حجم الخط
ads

تواصلت الحملات الرقابية للهيئة المصرية العامة للبترول على منظومة نقل وتوزيع الوقود خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر لسنة ٢٠٢٥ والتى تنوعت بين أعمال التفتيش الميداني وتفعيل المنظومات الرقابية الإلكترونية.   

ضبط مجموعات تبيع المواد البترولية بالمخالفة للقانون

وتم رصد إحدى السيارات الصهريجية دائمة التردد على المناطق الحدودية الجبلية من خلال منظومة تتبع السيارات الصهريجية عن طريق  منظومة GPS وتم إعداد تقارير تفصيلية بالتحركات ومن خلال التنسيق مع وزارة الداخلية تم ضبط السيارة والسائق بكمين أمني جنوب البلاد قبل الدخول للطريق الجبلي وقدم السائق فاتورة مزورة لحمولة السولار بالسيارة. 

وبمواجهته اعترف وأدلى بمعلومات عن أماكن تحصله على المنتجات البترولية وأماكن بيعها وأسماء المتورطين وتم تحرير محضر بالواقعة وتقديمه للنيابة العامة وجار استكمال الإجراءات وضبط المتورطين وقد تم التحفظ على28 ألف لتر سولار بالسيارة المضبوطة  بغرامة مالية مبدئية تسدد لصالح الهيئة حوالى 868 ألف جنيه.

محاضر لعدد من محطات الوقود تتلاعب في كميات المواد البترولية

وبالتنسيق مع مديرية التموين المختصة تم تحرير محضر لمحطة وقود بنطاق محافظة القليوبية بالتلاعب في كمية تجاوزت 5 ملايين لتر من منتجات السولار والبنزين وإلزام المخالفين بسداد فروق دعم مستحقة لصالح الدولة بقيمة 81 مليون جنيه.

التفاعل مع شكاوى الجمهور علي وسائل التواصل الاجتماعي

وفى ضوء متابعة شكاوى الجمهور الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو المتداولة فى وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصد شكوى أحد المواطنين من تلاعب إحدى المحطات بنطاق محافظة القاهرة بكمية الوقود التي قام بتموينها، وتوجه أعضاء اللجنة للوقوف على حقيقة الشكوى وإجراء فحص شامل للمحطة محل الواقعة وأسفر الفحص عن رصد مخالفات جسيمة منها وجود مياه بالصهاريج والتلاعب بعيارات طلمبات التموين كما تم إجراء جرد مفاجئ أسفر عن وجود تلاعب بالكميات المشحونة للمحطة، وتم التنسيق مع شركة التسويق المعنية وسحب المياه وتطهير الصهاريج وإصلاح وصيانة الطلمبات بالتنسيق مع هيئة الدمغة والموازين.

مخالفات تتعلق بالسلامة والأمن الصناعي في عدد من المحطات

وفيما يخص أعمال المراجعة والتفتيش على محطات الوقود تم المرور على 17 محطة فى محافظات (القاهرة- الإسكندرية- البحيرة- بورسعيد- دمياط- البحر الأحمر)، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات المتعلقة بالسلامة والأمن الصناعي والتشغيل الآمن، وتم تكليف شركات التسويق التابع لها المحطات بسرعة تصحيح تلك المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماع الحكومية الموحدة إلكترونية اللجنة المركزية المنتجات البترولية المناطق الحدودية بالسوق السوداء بيع المواد البترولية هيئة البترول رصد مخالفات شكاوى الجمهور محافظة القليوبي محافظة القاهرة مديرية التموين المختصة

الأكثر قراءة

كأس العرب 2025، المغرب يتقدم على الإمارات 1-0 في الشوط الأول

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة رايو فاليكانو ضد ريال بيتيس

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

سر ورطة البلاد الإسلامية حاليًا، علي جمعة: ضيعوا العلم وضاعت الأمة (فيديو)

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من منخفض في طبقات الجو العليا (فيديو)

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

سر ورطة البلاد الإسلامية حاليًا، علي جمعة: ضيعوا العلم وضاعت الأمة (فيديو)

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads