أخبار مصر

فيتو في عددها الجديد، التحرش من الإنترناشيونال إلى الميرى.. أطفالنا فى خطر!

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو
تكشف فيتو في عددها الجديد عن الخطر الذي يتعرض له الأطفال في مدارس الإنترناشيونال من التحرش وسط غياب الرقابة على هذه المدارس..  وخبراء تربويون ونفسيون يطالبون برقابة صارمة وتعديل لائحة الانضباط وتدريس الثقافة الجنسية وحملات توعية موسعة فى جميع وسائل الإعلام.

 

 إجرام بالقانون 3.. إيصالات الأمانة المزورة طريق الأبرياء للسجن.. ومحامون يطرحون الحلول.

 

 خرائط الدم بالشرق الأوسط فى العام الجديد.

 

 حلمي طولان فى أول حوار بعد أزمة «كأس العرب»: أطالب الرئيس بتطهير الساحة الرياضية من الفساد والمفسدين.

 

تراخيص العيادات تجبر الأطباء على الهجرة.. والنقابة: المريض يدفع الثمن.

 

 ما يطلبه المصريون من حكومة مدبولى 2026.

 

 الأسئلة الممنوعة حول الاستثمارات الخليجية فى مصر.

 

 أحزاب الصفر! قيادات حزبية تتحدث عن السقوط الكبير فى الانتخابات البرلمانية.

 

 حسام حسن يحلم بسيناريو بوركينا فاسو فى مونديال المغرب.

 

 «الإيجار القديم» يعود إلى الواجهة.. الطعون بعدم الدستورية..حقيقة قانونية أم تلاعب بالمستأجرين؟.

 

 خريطة أفلام وحفلات رأس السنة.

 

 اجتماع برلين يكشف تصاعد الغضب الغربى على جماعة الإخوان: «لا نريدكم بيننا».

 

 حرب الفراولة.. سياسات احتكارية تهدد الذهب الأحمر..مزارعون: ارتفاع سعر الشتلات 1000%..وتجار: «بيتنا اتخرب».. و«الزراعة» آخر من يعلم!!

