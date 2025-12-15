الإثنين 15 ديسمبر 2025
أخبار مصر

محافظ الجيزة: رصف طريق المريوطية بدءًا من أسفل محور الضبعة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نسب تنفيذ مشروع تطوير ورصف طريق المريوطية بدءًا من أسفل محور الضبعة بطول 2 كم في نطاق مركز أوسيم وحتى مركز منشأة القناطر، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة.

 وأكد المحافظ أن الأعمال الجارية تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية ودعم التنمية وتحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق.
 

رصف الطبقة الرابطة بطريق الأوتوستراد بمنطقة عرب أبو ساعد

وفي السياق ذاته، تابع محافظ الجيزة أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق الأوتوستراد بمنطقة عرب أبو ساعد بمركز الصف بطول 4 كم وبمتوسط عرض 30 مترًا، ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة، تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف النهائية ورفع كفاءة الطريق بما يحقق السيولة المرورية ويخدم حركة النقل والربط بين المناطق السكنية والصناعية.
 

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومراعاة المواصفات الفنية القياسية في التنفيذ مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان جودة الأعمال وسرعة الانتهاء منها، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

