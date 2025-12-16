بعد افتتاح متحف قراء القرآن الكريم.. أبناء المقرئين يكشفون لـ فيتو: 5 جنيهات أول أجر لمحمد رفعت وعبد الباسط عبد الصمد لقب بـ"الشيخ" وهو طفل وأسرة المنشاوي تسأل الإذاعة عن تسجيلاته

18 حجم الخط

بين الطمأنينة والسكون المهيب، تقف دار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة كرمز جديد لكتاب الله وقرائه، فهي ليست بناءً من حجر بل بيتا من نور.

عندما تطأ قدامك داخل دار القرآن الكريم، تشعر بأن الزمن خف وطؤه وأن الضجيج انكفأ عند العتبة، كما تنصت الأصوات عند مطلع التلاوة.. بين أروقتها المقسمة بعدد أجزاء آيات الذكر الحكيم تجد نفسك بين حروف النور، فكل ركن بها يكشف بأن القرآن الكريم ليس كتابا محفوظا على الرف بل حضورا حيا يعاد اكتشافه مع كل نظرة وكأن الجدران نفسها تحفظ أثر التلاوة وتعيد بثه في صمت.

ومن بين أروقة دار القرآن الكريم، يسكن متحف قراء القرآن الكريم، تخليدا لرموز مدرسة التلاوة المصرية التي شكلت وجدان العالم الإسلامي، والذى يضم مقتنيات خاصة بـ11 من كبار قراء القرآن الكريم في مصر، مقسمة على أربعة قاعات رئيسية، وهم: الشيخ محمد رفعت، الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، الشيخ طه الفشني، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ أبو العينين شعيشع، الشيخ محمود علي البنا، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، والشيخ أحمد الرزيقي.

ويضم المتحف مجموعة من المخطوطات والمقتنيات النادرة، وإجازات الأزهر الشريف لعدد من المقرئين، إلى جانب قاعات مخصصة للاستماع جمعت فيها عدد من التلاوات المختارة.

5 جنيهات أول أجر للشيخ محمد رفعت عاشق العود

وقالت هناء رفعت حفيدة الشيخ محمد رفعت، إن مشروع متحف قراء القرآن الكريم كان أملا لها تمنت أن يتحقق، فكانت دائما تسعى إلى جمع وحفظ تراث الشيخ في مكان واحد يراه ويسمعه محبي الشيخ محمد رفعت، مشيرة إلى أن إحدى الدول العربية، عرضت عليها الحصول على تراث الشيخ محمد رفعت ولكنها رفضت هذا العرض، قائلة: "كل هدفي أن مقتنيات الشيخ تكون داخل مصر ولا تخرج منها".

هناء رفعت حفيدة الشيخ محمد رفعت

وفى تصريحات خاصة لـ فيتو، أوضحت هناء رفعت أن والدها كان كل اهتماماته الحفاظ على التراث الصوتى لوالده من الأسطوانات التي كانت تنتجها شركة الباشا للشيخ رفعت، وأنها لا تملك مقتنيات مادية كثيرة خاصة بالشيخ محمد رفعت، لكن لديها عقود وخطابات بخط يده وشهادة الإجازة الخاصة به لقراءة القرآن، وأول عقد له مع الإذاعة المصرية وكانت قيمته 5 جنيهات آنذاك، وعدد من الأوراق التي كتبها عنه عدد من الشخصيات مثل الدكتور مصطفى محمود، والفنان جمال السجيني.

وكشفت حفيدة الشيخ محمد رفعت، عن أن جدها كان يعشق آلة العود، وترك لهم مكتبة كبيرة فكان يحب اقتناء الكتب في جميع المجالات الدينية والفلك والأدب والعلوم، وذلك على الرغم من أنه كان لا يقرأ - كان كفيف البصر- ولكنه كان يطلب من أحد أبنائه أن يقرأ له، وكان يعشق الموسيقى الكلاسيك فكان عنده عدد كبير من أسطوانات بيتهوفن وموتسارت وباخ فكان يشعر بأن هذه الموسيقى تسمو بالروح.

وأشارت إلى أنهم وجدوا كنزا كبيرا للشيخ محمد رفعت، قائله: " كان الإعلامي محمد سعيد محفوظ يعمل على فيلم وثائقى عن الشيخ رفعت، وأثناء عملية البحث عن تراثه، توصل إلى أحفاد زكريا باشا مهران منتج أسطوانات الشيخ رفعت، فقالوا له إنهم يملكون صندوقا به حوالى 100 أسطوانة بصوت الشيخ، وهذا كان بالنسبة لنا كنزا كبيرا، وأهدتنا عائلة الباشا هذه الأسطوانات، وبعدها بدأنا العمل عليها، إلى أن وصلت للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي فرح بها كثيرا، وأبدى مساعدته في تنقية هذا التراث العظيم وتحمل النفقات مع حفظها وتجميعها في مرصد الأزهر.

عبد الباسط عبد الصمد لقب بـ"الشيخ" بعمر 7 سنوات

وأشار اللواء طارق عبد الباسط نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، إلى أن صندوق التنمية الثقافية تواصل مع الأسرة، وقاموا بحصر مقتنيات الشيخ التي تصلح للعرض في متحف قراء القرآن الكريم في العاصمة الجديدة، والتي كانت عبارة عن شال وعباءة والعمامة الخاصة بالوالد وعدد من الشهادات التي حصل عليها، وبعض الصور التذكارية مع عدد من الملوك والرؤساء، ونظارته وجواز السفر، ومراسلات بينه وبين بعض الأصدقاء والمحبين، وأيضا جهاز تسجيل كان يسجل عليه الحفلات والتلاوات القرآنية المختلفة والمصحف الذى كان يقرأ فيه وحامله.

اللواء طارق عبد الباسط عبد الصمد

وفى تصريحات خاصة لـ فيتو، أكد اللواء طارق عبد الباسط، بأنهم سلموا وزارة الثقافة المصحف المرتل والمجود كاملا مسجلا على أشرطة، بالإضافة إلى بعض التلاوات المختلفة من الحفلات وكان يضمن تلاوة نادرة كان قد سجلها الشيخ عبد الباسط عبد الصمد - قبل أن ينتقل إلى رحمة الله- عام 1987 في دولة المغرب بتلاوة ورش عن نافع المدني.

وأكد أن هواية والده المفضلة كانت قراءة القرآن الكريم وتفسيره، قائلا:" كان معتاد يوميا على قراءة الصحف والجرائد اليومية وبعض الكتب لأنيس منصور وعباس محمود العقاد وطه حسين، وأيضا كتب السيرة النبوية في أوقات فراغه، وكان والدى منذ الصغر يحب أن يستمع للشيخ محمد رفعت وهو من حببه في قراءة القرآن لدرجة أنه كان يمشي 5 كيلومترات وهو طفل، من المنزل في الصعيد إلى أن يصل للمكان الوحيد في البلد والذى يوجد به جهاز راديو ليستمع إلى صوت الشيخ محمد رفعت في الإذاعة، وأثناء عودته في الطريق كان يردد التلاوة التي سمعها، ولذلك أطلق عليه لقب "الشيخ" وهو عمره 7 سنوات ".

مكتبة ضخمة وتسجيلات نادرة للشيخ المنشاوي

أما الدكتور عمر محمد صديق المنشاوي نجل الشيخ المنشاوي، فأكد أن وجود متحف لقراء القرآن الكريم، سيشجع الشباب على حب القرآن وحفظه ويزرع في نفوسهم معنى القدوة، وبالتالي مصر بهذا المشروع تعمل على زيادة قوتها الناعمة، فهي الرائدة في هذا المجال، وأشار إلى أنهم سلموا وزارة الثقافة بعض المقتنيات الخاصة بالشيخ، ومنها التليفون الذى كان يستعمله، والعمامة والمصحف وحاملة الذي اعتاد القراءة فيه، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الصور منها خطاب بخط يده كان قد كتبه لأحد محبيه.

وفى تصريحات خاصة لـ فيتو٬ كشف نجل الشيخ محمد صديق المنشاوى، أن لدى والده مجموعة نادرة من القراءات كانت الأسرة قد سلمتها إلى إذاعة القرآن الكريم قبل شهر رمضان الماضي، والتي بلغ عددها 35 تسجيلًا نادرًا بصوت الشيخ المنشاوي، والتي تم تنقيحها ومراجعتها من قبل أعضاء لجنة مراجعة المصحف، مؤكدا أنه حتى الآن لم يذع منها شيئا، على الرغم من أنهم قد سلموا الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والإعلامي إسماعيل دويدار رئيس إذاعة القرآن الكريم فلاشتين بهذه التسجيلات النادرة.

وأشار الدكتور عمر صديق المنشاوي، أن تلك التسجيلات النادرة كان الشيخ محمد صديق المنشاوي سجلها في المسجد الأقصى، وسوريا وليبيا وعدد من المحافظات داخل مصر منهم الأقصر وأسيوط وسوهاج، وتساءل نجل الشيخ عن سبب عدم إذاعة تلك التسجيلات حتى الآن، خاصة أن ما يتم إذاعته تلاوات مكررة من قراءات والدهم وليس حتى باقي ما تملكه المكتبة الصوتية بإذاعة القرآن الكريم.

