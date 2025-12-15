وزير الزراعة يسلم جوائز مركز البحوث الثلاث للفائزين، ويقرر زيادة قيمتها بنسبة 50%

18 حجم الخط

قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، زيادة قيمة جوائز مركز البحوث الزراعية بنسبة 50%، تقديرا لجهود الباحثين المتميزين والدور الذي يقوم به المركز لتحقيق التنمية الزراعية في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية توزيع جوائز المركز (التقديرية، التفوق، والتشجيعية) لعام 2025، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من وزراء الزراعة السابقين، وقيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وشهد الحفل الدكتور عبد المنعم البنا، والدكتور صلاح عبد المؤمن، الدكتور صلاح يوسف وزراء الزراعة السابقين، فضلا عن الدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق ورئيس لجنة منح الجوائز، والدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.

تخصيص 3 جوائز استثنائية لأسماء العلماء الراحلين

ووجه وزير الزراعة خلال كلمته بمضاعفة أعداد الجوائز وقيمتها المادية، بداية من العام المقبل، ليكون ذلك حافزًا قويًا للباحثين الشباب، كما وجه لفتة إنسانية بتخصيص 3 جوائز استثنائية لأسماء العلماء الراحلين تقديرًا لذكراهم وما قدموه للوطن، مؤكدًا اعتزازه بالقامات العلمية البحثية الكبيرة، فضلا عن أهمية تمكين الشباب وتحفيزهم، للنهوض بالبحث العلمي الزراعي.

وأشاد فاروق بجهود علماء وباحثي المركز، مؤكدًا أنهم "الأساس" في عملية التنمية الزراعية، كما شدد على أن البحث العلمي والابتكار والأفكار "خارج الصندوق" هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الغذائي.

كما أكد على ضرورة ربط البحث العلمي بالتطبيق الميداني لتحويل الأبحاث إلى واقع ملموس يخدم الفلاح المصري، مشيرًا إلى أن مركز البحوث الزراعية يعد منارة علمية تقدم الدعم الفني ليس لمصر فقط، بل للأشقاء العرب والأفارقة.

وجاءت قائمة الفائزين بجوائز المركز الثلاثة كالتالي:

أولًا: الجوائز التقديرية، وعددها جائزتين قيمة كل منها 150 ألف جنيه: الأولى (مناصفة) بين كل من الدكتورة هنية عباس الأتربي (رئيس المركز الأسبق)، والدكتورة عقيلة صالح حمزة (مؤسس المركز الإقليمي للأغذية)، والثانية مناصفة بين كل من: الدكتور عادل محمود أبو النجا (مدير معهد الإنتاج الحيواني الأسبق)، والدكتورة منى محرز علي (نائب وزير الزراعة السابق).

ثانيًا: جوائز التفوق، وعددها 4 جوائز، قيمة كل منها 75 ألف جنيه، حصل عليها: الدكتورة مها صبحي (معهد بحوث النخيل)، الدكتور محمد عبد الفتاح شنا (معهد بحوث القطن)، الدكتور أحمد حسن علي (المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات)، والدكتورة مرفت صدقي (معهد بحوث الإرشاد الزراعي).

ثالثًا: الجوائز التشجيعية، وعددها 4 جوائز، قيمة كل منها 50 ألف جنيه، حصل عليها: الدكتور أحمد فوزي القط (معهد بحوث المحاصيل الحقلية)، الدكتور رضا إبراهيم عمارة (معهد بحوث أمراض النباتات)، الدكتور محمد عزت عابدين (معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية)، والدكتورة ريهام محمد كامل (معهد بحوث الهندسة الزراعية).

ووزع وزير الزراعة والوزراء السابقون، الجوائز الممنوحة على الباحثين الفائزين.

كما وجه "فاروق" الشكر للجنة الجوائز الموقرة على جهودها في فحص السير الذاتية واختيار النماذج المشرفة وفق معايير دقيقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحتفي بعلمائها المتميزين الذين يحظون بتقدير دولي واسع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.