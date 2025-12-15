أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الذهب.. تراجع أسعار صيانة سيارات كوبرا وسيات.. بدء تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر.. البورصة تربح 12 مليار جنيه.. بدء موسم تصدير البرتقال

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تصل لـ12%، تراجع أسعار صيانة سيارات كوبرا وسيات

سيارات كوبرا، أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية كوبرا، عن تراجع أسعار الصيانة الخاصة بعلامتي سيات وكوبرا؛ حيث تم تخفيض تكلفة صيانة طراز فورمنتور بنسبة 10%، وصيانة كوبرا تيرامار بنسبة 12%. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت قيمة الصيانة لكل من كوبرا ليون وسيات إيبيزا وسيات ليون وسيات أتيكا وسيات أرونا بنسبة 7%.

مواصفات سيات أتيكا

حصلت سيارات سيات أتيكا على محرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي "تيربو" ينتج قوة 150 "حصان" مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

مواصفات ووسائل الأمن والسلامة لسيارات سيات

4 وسائد هوائية

- نظام فرامل مانع للانزلاق ABS

- توزيع إلكتروني للفرامل EBD

- برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP

- نظام مراقبة الجر TCS

- فرامل يدوية كهربائية EPB

- نظام إيموبليزر ضد السرقة

- أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX

- مساعد للركن

- مساعد الفرامل الفجائية BA

- مثبت ومحدد سرعة

- أنظمة مراقبة ضغط الإطارات

- حساسات ركن خلفية\

ودُعمت طرازات سيات أتيكا بمجموعة من التجهيزات والكماليات فى المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل السيارة دون مفتاح - فتح وغلق السيارة دون مفتاح - إمكانية فتح وغلق باب الشنطة الخلفية كهربائيًّا - إضاءة داخلية - تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية - إمكانية طي المقاعد الخلفية - مسند يد خلفي».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات فى الشكل الخارجي، ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية - مصابيح أمامية وخلفية LED - إضاءة نهارية led - مرايات جانبية كهربائية - زجاج معتم - عجلة القيادة متعددة الوظائف - فتحة سقف بانوراما - دعم القطنية - وجنوط 17 بوصة».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «9 مكبرات صوتية - بلوتوث - التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة - شاشة وسائط 8.25 بوصة - شاحن محمول لا سلكي - إمكانية إتصال الشاشة عبر التطبيقات الذكية لأجهزة الهواتف المحمولة “أندرويد أوتو وآبل كار بلاي».

بمكون محلى 70%، تفاصيل تسليم أول دفعة من الميني باصات للعمل بمدينة العلمين الجديدة



أبرمت شركة النصر لصناعة السيارات، اتفاقية تعاون مع جنرال موتورز مصر، لتسليم أول دفعة من الميني باصات للعمل بمدينة العلمين الجديدة، مساء اليوم الاثنين لتكون أول مينى باصات محلية الصنع، وذلك فى إطار دعم خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات فى مصر.

مكوّن محلي تتجاوز 70% تسليم أول دفعة من الميني باصات



وحققت الاتفاقية ثمار هادفة وهى أن الميني باصات المُصنّعة محليًا داخل مصانع الشركة، بنسبة مكوّن محلي تتجاوز 70%، وذلك للعمل داخل مدينة العلمين الجديدة، وتبدأ الدفعة الأولى العمل ضمن منظومة النقل الحديثة بمدينة العلمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، بما يدعم خطط الدولة لتطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتواصل الحكومة المصرية، بتنفيذ خطة طموحة لتطوير النصر للسيارات، تشمل تجهيز خطوط لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية، دعمًا لتوجه الدولة نحو النقل المستدام والتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لمصنع سيارات الركوب، وتجهيزه بأحدث خطوط الإنتاج والمعدات وفق أعلى المواصفات الفنية، مع بدء تنفيذ اختبارات التشغيل لنماذج من السيارات لصالح شركة النصر أو علامات تجارية أخرى، مما يؤكد جاهزية المصنع للانطلاق بقوة في القطاع خلال الفترة المقبلة، ويعزز شعار "صُنع في مصر"، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

من جانبها، أعربت شارون نيشي، العضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، أن جنرال موتورز حريصة على دعم خطط توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، والمساهمة في تقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي، وتواكب التطورات العالمية في صناعة المركبات، مشيرة إلى أن الشركة تمثل نحو 50% من الشريحة السوقية للميني باص، الذي يعتبر الأعلى مكونًا محليًا بين المركبات التي تنتجها الشركة.





"رئيس البريد" تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا على مستوى الجمهورية





نظمت الهيئة القومية للبريد احتفالية كبرى لتكريم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا في مختلف مراحل التعليم بحضور أولياء أمور الطلاب وجميع القيادات التنفيذية بالهيئة وذلك في إطار حرص هيئة البريد على دعم التفوق العلمي وتشجيع أبناء العاملين على مواصلة التميز والنجاح.

و قامت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بتكريم أبناء العاملين المتفوقين، مؤكدة أن الهيئة تحرص دائما على تكريم أبناء العاملين المتفوقين، بما يعكس إيمان الهيئة الراسخ بأهمية تحفيز النماذج المتميزة التي تمثل قدوة مشرفة لأقرانهم.

وأعربت داليا الباز عن فخرها بما حققه أبناء العاملين من نتائج مشرفة، مشيرًة الي أن العاملين وأسرهم هم الثروة الحقيقية للهيئة، وأن دعم الأبناء المتفوقين يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن، ويسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على تحمل المسئولية والمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية.

ومن جانبه أكد جاد محمد رئيس النقابة العامة للبريد أن هذا التكريم يعكس الاهتمام الحقيقي الذي توليه الهيئة بأبناء العاملين وحرصها على دعمهم وتحفيزهم على التفوق مشيرًا إلى أن النقابة العامة للبريد تولي أهمية كبيرة للبعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم وتعمل بالتنسيق المستمر مع إدارة الهيئة على تقديم مختلف أوجه الدعم بما يسهم في تلبية مطالب العاملين وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

وجدير بالذكر أن التكريم شمل الطلاب المتفوقين في الشهادات العامة والأزهرية والدبلومات الفنية؛ إذ تم تكريم 447 طالبًا على مستوى الجمهورية من بينهم 55 طالبًا من الأوائل تم تكريمهم خلال الاحتفالية، كما شمل التكريم 197 طالبًا بدفاتر توفير وشهادات تقدير و250 طالبًا بشهادات تقدير و85 طالبًا من طلاب مرحلتي (البكالوريوس والليسانس) على أن يتم استكمال مراسم التكريم لباقي الطلاب من خلال رؤساء القطاعات بالمناطق وأعضاء النقابة العامة للبريد والنقابات الفرعية، نيابة عن رئيس مجلس الإدارة وذلك استكمالًا لفعاليات التكريم التي انطلقت اليوم.



بدء تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر

بدأت الشركة المصرية للاتصالات تحصيل فاتورة التليفون الأرضي عن شهر ديسمبر 2025، حيث قامت الشركة بإصدار فاتورة التليفون الأرضي اليوم الاثنين 15 ديسمبر، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة تنتهي 14 يناير.



وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية.

وتفرض الشركة المصرية للاتصالات على غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الإشتراك عن كل شهر، بحد أقصى 11 شهرًا من بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

ويمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلى من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.

ويقدم الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لفاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي

وبالنسبة لطريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال الإنترنت، ورابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي من هنا.

وفور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة، ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.



ويمكن لكافة مستخدمي الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة.





ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم





سعر جرام الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 30 جنيها خلال حركة التعاملات مساء اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.



تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6590 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5770جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 4940 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 46120 جنيها في محلات الصاغة.

يُعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18 وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.



بدء موسم تصدير البرتقال رسميًا (صور)



أعلنت لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن بدء الموسم التصديري للبرتقال المصري رسميًا اعتبارًا من اليوم، وذلك وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لعملية التصدير.



وأكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن فتح باب التصدير لكافة دول العالم يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على جودة المنتج المصري وسمعته العالمية، والالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية المطلوبة في الأسواق الخارجية.

وأعرب المجلس عن تمنياته بموسم تصديري ناجح لكافة الشركات المصدرة، بما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات الزراعية، ودعم تنافسية الحاصلات المصرية بالخارج، وتعظيم العائد من النقد الأجنبي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

ويُعد البرتقال المصري من أبرز المحاصيل التصديرية التي تحظى بطلب متزايد في العديد من الأسواق العالمية، نظرًا لجودته العالية وتنوع أصنافه وقدرته التنافسية.





البورصة تربح 12 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.981 تريليون جنيه.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 42305 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 51825 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 19227 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4644 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13007 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17236 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4479 نقطة.

