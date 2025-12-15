الإحصاء: 36.6% زيادة في متوسط نصيب الفرد من الأرز خلال 2024

18 حجم الخط

أصــدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين النشرة السـنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للاســتهلاك من السلع الزراعية عام 2024 ومن أهم مؤشرات النشرة الآتى:

نصيب الفرد من القمح

بلغـــت نسبـــة الاكتفـاء الذاتى مـن القمــح 44.3 ٪ عـــــام 2024، ومتوسط نصيب الفرد 162.9 كجم مقــابل 158.8 كجم عام 2023، بزيادة بلغت نسـبـتها 2.6٪.

نصيب الفرد من الأرز

بلغـت نسبـــة الاكتفـاء الذاتى مــن الأرز 99.0% عـام 2024، ومتوسط نصيب الفرد 37.7 كجـم مقابل 27.6 كجـم عـام 2023، بزيادة بلغت نسـبـتها 36.6٪ ويرجع ذلك إلى زيادة الإنتاج المحلى من الأرز بنسبة 44.8% وزيادة المساحة المنزرعــة بنسبـة 40.9% عـن العام السابق.

نصيب الفرد من الخضروات

بلغــت نسبـة الاكتفـاء الذاتى من الخضـروات 105.5%عام 2024، ومتوسط نصيـب الفرد 88.1 كجـم مقـابـل 83.7 كجـم عام 2023، بزيادة بلغت نسـبـتها 5.3٪.

نصيب الفرد من الفاكهة

بلــغت نسبـة الاكتفـاء الذاتــى مـن الفاكهة 103.7٪ عـام 2024، ومتـوسـط نصيب الفـرد 66.2 كـجم مقابل 65.0 كجم عــام 2023، بزيادة بلغت نسـبـتها 1.8٪.

نصيب الفرد من اللحوم

بلغــت نسبـــة الاكتفـــاء الذاتــى مــن اللحــــوم الحمــراء 55.4% عــام 2024 ومتوسـط نصـــيب الفــرد 8.0 كــجم مقـابل 7.9 كجـم عـــام 2023 بزيادة بلغت نسـبـتها 1.3٪.

نصيب الفرد من الدواجن والطيور

بلغت نسبــــة الاكتفـاء الذاتى من لحوم الدواجن والطـيور 98.3 ٪ عام 2024 ومتوســط نصـيب الفرد 15.9 كجـم مقابل 14.5 كجـم عـام 2023 بزيادة بلغـت نسـبـتها 9.7٪.

