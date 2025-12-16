الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
خطة وأماكن انقطاع الكهرباء اليوم في محافظة الدقهلية

الكهرباء، فيتو
الكهرباء، فيتو
أعلنت شركة شمال الدلتا للكهرباء قطع الكهرباء في محافظة الدقهلية، اليوم في عدد من الأماكن نتيجة القيام ببعض الأعمال الخاصة بالصيانة الدورية للمغذيات لمدة تصل إلى 5 ساعات.

خطة انقطاع الكهرباء اليوم في الدقهلية

وأوضحت شركة الكهرباء في بيان صحفي أنه يجري قطع الكهرباء في عدد من الاماكن اليوم منهم الآتي:

 

أماكن انقطاع الكهرباء اليوم 

قطع الكهرباء في محافظة الدقهلية في جنوب الدقهلية «في مركز أجا ومركز ميت غمر ومركز السنبلاوين ومركز طلخا ومنطقة غرب المنصورة وقسم المنصورة 1 وشرق المنصورة، وطلخا، وقسم المنصورة 2»، وشمال الدقهلية «بلقاس وشربين والمنزلة وميت سلسيل وبني عبيد والمطرية والمنزلة والستاموني، ودكرنس».

موعد انقطاع الكهرباء اليوم 

وأوضحت شركة الكهرباء أنه يجري قطع الكهرباء اليوم  من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهرًا نتيجة القيام ببعض الأعمال الخاصة بالصيانة.

