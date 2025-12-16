خطة وأماكن انقطاع الكهرباء اليوم في محافظة الدقهلية

18 حجم الخط

أعلنت شركة شمال الدلتا للكهرباء قطع الكهرباء في محافظة الدقهلية، اليوم في عدد من الأماكن نتيجة القيام ببعض الأعمال الخاصة بالصيانة الدورية للمغذيات لمدة تصل إلى 5 ساعات.

خطة انقطاع الكهرباء اليوم في الدقهلية

وأوضحت شركة الكهرباء في بيان صحفي أنه يجري قطع الكهرباء في عدد من الاماكن اليوم منهم الآتي:

أماكن انقطاع الكهرباء اليوم

قطع الكهرباء في محافظة الدقهلية في جنوب الدقهلية «في مركز أجا ومركز ميت غمر ومركز السنبلاوين ومركز طلخا ومنطقة غرب المنصورة وقسم المنصورة 1 وشرق المنصورة، وطلخا، وقسم المنصورة 2»، وشمال الدقهلية «بلقاس وشربين والمنزلة وميت سلسيل وبني عبيد والمطرية والمنزلة والستاموني، ودكرنس».

موعد انقطاع الكهرباء اليوم

وأوضحت شركة الكهرباء أنه يجري قطع الكهرباء اليوم من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهرًا نتيجة القيام ببعض الأعمال الخاصة بالصيانة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.