طرق تحسين مدى البطارية الكهربائية وإطالة عمر السيارة

تعد بطارية الليثيوم أيون قلب السيارة الكهربائية، وتتأثر حالتها بشكل كبير بالحرارة المرتفعة وبالرطوبة، ولمعرفة حالة البطارية، يجب التركيز على مؤشرين رئيسيين مؤشر حالة الشحن هذا هو مستوى الشحن الحالي، ويُعرض كنسبة مئوية (مثل 80%).

وهو ما يراه السائق عادة، ومؤشر الحالة الصحة هذا هو المؤشر الأهم، ويشير إلى سعة البطارية الإجمالية المتبقية مقارنة بسعتها الأصلية.

فإذا كانت نسبة الـ SoH هي 90%، فهذا يعني أن البطارية تستطيع تخزين 90% فقط من الطاقة التي كانت تخزنها وهي جديدة.

طرق معرفة مدى بطارية السيارة الكهربائية



تجنب الشحن الكامل والتفريغ التام إحدى أسرار تحسين مدى بطارية السيارة الكهربائية هناك مجموعة طرق للتحقق من مدى بطارية السيارة الكهربائية في الأجواء الحارة والرطبة وهي:

أنظمة إدارة البطارية:

تعتمد معظم السيارات الكهربائية الحديثة، وخاصة مثل طرازات تسلا، ومرسيدس-بنز، وبي إم دبليو، على أنظمة إدارة بطارية متقدمة تراقب درجات الحرارة الداخلية باستمرار. ويمكن للسائق الوصول إلى بيانات الـ SoH عبر تطبيقات الهاتف الذكي المرتبطة بالسيارة أو عبر شاشات نظام الترفيه في بعض الموديلات.



تشخيص الوكالة

الفحص الدوري في مراكز الخدمة المعتمدة هو الطريقة الأكثر دقة لتحديد حالة البطارية، حيث تستخدم هذه المراكز أدوات متخصصة لتقييم كفاءة كل وحدة داخل حزمة البطارية.



مراقبة المدى الفعلي

في الأجواء الحارة، إذا لاحظ السائق انخفاضًا ملحوظًا ومستمرًا في المسافة التي تقطعها السيارة بشحنة كاملة مقارنة بالمدى المعلن، فهذه علامة على تدهور محتمل في الـ



أسرار تحسين مدى بطارية السيارة الكهربائية



تُعدّ درجة الحرارة المرتفعة العدو الأول لمدى السيارة الكهربائية، لأنها تتطلب استخدامًا مكثفًا لنظام تكييف الهواء، الذي يستنزف الطاقة مباشرة من البطارية. ولتحسين مدى المسافة، يُنصح باتباع الأسرار السبعة التالية:



استخدام الكبح التجديدي

هذه الميزة تعيد الطاقة الحركية إلى البطارية أثناء التباطؤ. ويجب استخدام وضع القيادة الذي يعزز الكبح التجديدي (عادة وضع “B” أو “One Pedal Driving”) لزيادة الكفاءة.



إدارة التكييف المسبق

قبل بدء القيادة، استخدم خاصية التكييف المسبق لتبريد المقصورة بينما تكون السيارة متصلة بالشاحن. وهذا يضمن أن نظام التكييف يستخدم طاقة الشبكة بدلًا من طاقة البطارية لبدء التشغيل في أشد الأوقات حرارة.



الحفاظ على سرعة معتدلة

السرعات العالية (أكثر من 100 كم/ساعة) تزيد من مقاومة الهواء وتخفض المدى بشكل كبير. القيادة على سرعات معتدلة ومستقرة هي المفتاح لزيادة الكفاءة على الطرق.



تجنب التحميل الزائد

الحمولة الزائدة تزيد من وزن السيارة، وبالتالي تزيد من الطاقة اللازمة للتسارع والقيادة.



مراقبة ضغط الإطارات

تأكد دائمًا من أن ضغط الإطارات يطابق توصيات الشركة المصنعة. فالإطارات غير المنفوخة جيدًا تزيد من مقاومة التدحرج، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وتقليل المدى.

