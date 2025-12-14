طرق صيانة فرامل السيارات الكهربائية

18 حجم الخط

يعتبر الكبح المتجدد هو نظام متقدم تستخدمه السيارات الكهربائية وبعض السيارات الهجينة لاستعادة الطاقة بدلًا من تبديدها على شكل حرارة، كما يحدث في الفرامل التقليدية.

من بين هذه المكونات، يبرز نظام الفرملة فى المركبات الكهربائية، مثل مثيلاتها التي تعمل بالبنزين، يجب أن تشتمل على نظام فرملة احتكاكي تقليدي لضمان السلامة في حالات التوقف المفاجئ، إلا أن آلية استخدامها وأدائها تختلف جذريًا بفضل تقنية محورية الكبح المتجدد.

صيانة الفرامل في ظل الكبح المتجدد

عندما يرفع السائق قدمه عن دواسة التسارع أو يضغط على دواسة الفرامل بشكل خفيف، يعكس المحرك الكهربائي وظيفته ليصبح مولدًا بدلًا من سحب الطاقة من البطارية لتحريك العجلات، تبدأ العجلات في تدوير المحرك، مما يولد مقاومة تبطئ حركة السيارة.

هذه المقاومة (الفرملة) تُحوّل الطاقة الحركية للعجلات إلى طاقة كهربائية، والتي تُعاد وتُخزن في حزمة بطارية السيارة، مما يساعد على زيادة مدى القيادة بشكل طفيف.

المكونات الكهروميكانيكي بالسيارات الكهربائية



في معظم سيناريوهات القيادة العادية والإبطاء التدريجي، يعتمد نظام السيارة الكهربائية أولًا على الكبح المتجدد ولا يتدخل نظام الفرملة الاحتكاكي التقليدي باستخدام الوسادات

وسادات الفرامل في سيارات ICE

في سيارات محرك الاحتراق الداخلي (ICE)، يعتمد التوقف كليًا على الفرملة الاحتكاكية.

1- الضغط على الدواسة: يطلق سائل الفرامل من الأسطوانة الرئيسية إلى ملاقط الفرامل.

2- الاحتكاك: تضغط الملاقط على تيل الفرامل (الوسادات) ضد دوارات العجلات.

3- التباطؤ والتوقف: يولد هذا الاحتكاك حرارة هائلة، مما يبطئ دوران الدوارات ويوقف السيارة.

أنواع وخصائص وسادات الفرامل



الفرامل العضوية (غير المعدنية):

مصنوعة من مواد مثل الزجاج والراتنجات والمطاط. هي الأنعم لكنها الأقل تحملًا ولا تدوم طويلًا مما يقصر مدة صيانة الفرامل.



• الفرامل المعدنية

تمزج بين مواد تركيبية ومعادن. مقاومة للحرارة والتآكل، لكنها تتطلب ضغطًا أكبر بكثير عندما تكون باردة.



وسادات الفرامل الخزفية

توفر أفضل أداء ومقاومة للحرارة، وتستخدم عادةً في السيارات الفاخرة، إلا أنها تستغرق وقتًا أطول لتسخن وتعمل بكفاءة.

تحتوي السيارات الكهربائية على نفس نوع المكابح الاحتكاكية المستخدمة في سيارات البنزين لضمان الكفاءة القصوى في حالات الطوارئ والتوقف السريع.

الفرق الجوهري في آلية الاستخدام:



تستخدم السيارات الكهربائية فرامل الاحتكاك بشكل أقل بكثير، حيث يُنجز الكبح المتجدد معظم مهمة الإبطاء مما يطيل مدة صيانة الفرامل نسبيا.



بفضل الاعتماد على الكبح المتجدد، تدوم وسادات الفرامل في السيارات الكهربائية لفترة أطول بكثير مقارنة بنظيراتها التي تعمل بالبنزين، مما يقلل من عدد مرات صيانة الفرامل الروتينية على عكس سيارات البنزين، لا تولّد مكابح السيارات الكهربائية الحرارة الكافية (نتيجة قلة الاستخدام) لتبخير الرطوبة المتجمعة. قد يؤدي ذلك إلى تكوّن الصدأ والتصاق مكونات نظام الفرملة (مثل الملاقط والدوارات) عند عدم استخدامها بشكل كافٍ، وهو ما يُعد أكبر عيب مرتبط بنظام الكبح المتجدد في بعض الظروف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.