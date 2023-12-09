بعد تصريحات صندوق النقد.. خبراء: الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة.. أسباب القرارات الجديدة للبورصة.. وهذه العوامل تؤثر على مؤشرات الأسهم

الاقتصاد المصرى، وسط أزمات عالمية متتالية يحاول الاقتصاد المصرى المقاومة لالتقاط الأنفاس، فيما أعربت المؤسسات الدولية عن ثقتها في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل مع تلك الأزمات، فيحتاج الاقتصاد المصري إلى خفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، بالإضافة إلى احتياج الاقتصاد إلى إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.

وخلال السطور التالية تستعرض “ فيتو ” ماذا قالت جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي مؤخرا على الاقتصاد المصرى وتعليق خبير اقتصادى على تلك الكلمة.

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صندوق النقد الدولى، فيتو

ضرورة تشديد السياسة النقدية والمالية

قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي ، إن مصر تجري مباحثات للحصول على تمويل إضافي والذي اعتبرته كوزاك حاسما لضمان نجاح تنفيذ حزمة التمويل.

وأضافت كوزاك: حجم التمويل المطلوب يحتل جزءًا من المناقشات الجارية بين خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية والتي تشمل أيضًا ضرورة تشديد السياسة النقدية والمالية، إلى جانب سعر صرف مرن لدعم الجهود الرامية إلى إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار، والانتقال إلى استهداف التضخم.

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خبير: تحديات كبيرة أمام الاقتصاد أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا

ومن جانبة قال محمد عبدالحليم خبير أسواق المال لـــ “ فيتو ”: هناك مباحثات قائمة بين مصر وصندوق النقد الدولي من أجل فرصة وجود تمويل إضافي والتى يصر صندوق النقد من جهته على تنفيذ مجموعة من السياسات التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد، حيث تسعى مصر منذ عدة أشهر لإعادة إحياء برنامج الصندوق لتمويلها بثلاثة مليارات دولار، بل وزيادته إلى خمسة مليارات، وهو برنامج تجمد بعد أن حصلت مصر على الدفعة الأولى عقب إبرام الاتفاق العام الماضي، حيث كان من المفترض أن تحصل على شريحتين من القرض في مارس وسبتمبر من العام الجاري.

وأضاف عبدالحليم: يواجه الاقتصاد تحديات كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا نظرًا للصراع الأخير في غزة، خاصة أن مصر تعد إحدى دول المنطقة والتي تتأثر بالصراع.

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محمد عبدالحليم، فيتو

ماذا قالت كريستالينا جورجيفيا على هامش مؤتمر قمة المناخ “ كوب 28 ” ؟

جدير بالذكر، أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ، قالت إنها عقدت اجتماعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مؤكدة " دعم الصندوق لهذه الإصلاحات ".

وقالت جورجيفيا على هامش مؤتمر قمة المناخ (كوب28)، إن مصر قد قامت بإصلاحات عديدة للاقتصاد وهذا خلق كثيرا من الفرص للقطاع الخاص واستثماراته، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الموجه للأطراف الأكثر حاجة، معقبة: "قد ناقشنا كيف يمكننا دعم هذا التوجه ".

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خبيرة تكشف أسباب القرارات الجديدة للبورصة لتطويرعمليات التداول

البورصة المصرية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية، حزمة من القرارات لتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية المصري، وتهيئة الظروف المواتية التي تساعد الشركات والأفراد على استكشاف فرص للنمو والتوسع من خلال القطاع المالي غير المصرفي.

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البورصة المصرية، فيتو

خبيرة: القرارات الجديدة تعد انعكاس لطلبات المتعاملين في سوق المال

وتقول صفاء فارس خبيرة أسواق المال لـ “ فيتو ”: إن القرارات الجديدة تعد انعكاس لطلبات المتعاملين في أوساط السوق المالية، وتهدف لتسهيل التعاملات وتبسيط الإجراءات، مشيرة إلى أن جميع القرارات الجديدة يتم تطبيقها فورا باستثناء قرار رفع الحد الأدنى للملاءة المالية لشركات السمسرة للتعامل على الأنشطة المتخصصة إلى 15 مليون جنيه وذلك بدلًا من 5 ملايين جنيه على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا القرار مهلة 6 أشهر للتنفيذ.

صفاء فارس خبيرة أسواق مال، فيتو

ماذا قال رئيس البورصة المصرية عن تطوير آليات التداول؟

جدير بالذكر قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية فى مقابلة مع " العربية "، إن القرارات ألزمت كافة المتعاملين فى البورصة المصرية، بأن يكونوا أعضاء بالسوق للتحقق من التزامهم بالضوابط والمتطلبات الخاصة بسوق المال، وأوضح أن أبرز الأعضاء الجدد البنوك المتعاملة على أذون وسندات الخزانة الحكومية، وذكر أن الضوابط الجديدة تضمنت تعديل الفترة الخاصة بتحديث بيانات العملاء من سنتين إلى 5 سنوات بعد دراسة شركات السمسرة لعملائها لتحديد درجة المخاطر بهم وفق بعض الضوابط.

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أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، فيتو

معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

وأصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 3019 ) لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلًا من 5 ملايين جنيه حاليًا، على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا القرار مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها ويجوز مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة مماثلة وفق مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك تدعيما للملاءة المالية للشركات وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها وحسن إدارة المخاطر بشكل استباقي.

عوامل أخرى ستؤثر على استمرار مؤشرات البورصة المصرية بالصعود في المستقبل القريب

وأضاف عبد الرحيم: هناك عوامل أخرى ستؤثر على استمرار مؤشرات البورصة المصرية بالصعود في المستقبل القريب ومنها توقيت طرح بعض الشركات الحكومية للبيع في البورصة وتحريك سعر الصرف بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار أن قيام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة والتخلص من سياسة التشديد النقدي، قد يكون مؤشر فعال في استمرار صعود البورصة المصرية، ويمكن القول إن لدى البورصة المصرية فرصا كبيرة محتملة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

خبير أسواق مال: البورصة المصرية فى اتجاه صاعد رغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة

الاقتصاد المصرى، ويقاوم الاقتصاد المصرى لتوفير سيولة دولارية من أجل الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي في ظل ظروف عالمية قاسية، تقيد الجنيه المصرى بكل الطرق، وذلك من خلال محاور عديدة حيث يلعب برنامج الطروحات فى البورصة المصرية دورا رئيسيا تلك الفترة، والدليل مساعى الصناديق السيادية والاستثمارية الأجنبية للانتشار في سوق المال المصري.

البورصة المصرية، فيتو

أين يتجه سوق الأوراق المالية المصرية؟

ويمكن القول ان سوق الأوراق المالية المصرية فى اتجاه صاعد منذ 6 أشهر، ومن المتوقع له أن يشهد مثل تلك الارتفاعات بالنصف المقبل من العام 2024، ورغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة حاليا، ومع هبوط للعديد من أسواق المال بالشرق الأوسط خاصة فى ظل اتساع نطاق الحرب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، ولكن سوق المال المصري استطاع أن يثبت كفاءته بجذبه لقوى شرائية عديدة ليرتفع المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية، ويضفى حالة من الانتعاشة الاقتصادية، متوقعا وصول المؤشر الثلاثيني إلى قمم تاريخية جديدة بالدخول إلى العام المقبل 2024.