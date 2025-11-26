الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حوادث

فريق بحث لكشف اختفاء عامل ونجل خالته في ظروف غامضة بالوراق

الأمن القومي، فيتو
الأمن القومي، فيتو
تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات اختفاء عامل ونجل خالته، من قاطني دائرة  قسم شرطة  الوراق في ظروف غامضة، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في آخر مكان ظهر فيه الشابان. 

فور أن تقدمت أسرة الشابين بتحرير محضر تغيب واختفاء الشابين بعدما باءت محاولات البحث عنهم بالفشل.

وقالت والدة إحدى الشابين في المحضر إن نجلها  خرج يوم الأحد كان رايح لابن خالته  اللي قاعد في منزل جدته، بمنطقة بشتيل ولما وصل اتقابل معاه عادي وكانت الأمور تمام”.


وأضافت: “آخر مكالمة بينه وبين والده، كانت الساعة 12 ليلًا، ومن بعدها التليفونات بتاعتهم اتقفلت، وفي واحد جارنا قالنا أنا شفتهم في شارع الأقصر الساعة 2 بليل ومن ساعتها معرفناش حاجة عنهم”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

المنيا في 24 ساعة، حوادث مأساوية وتحذيرات مرورية وطقس خريفي متقلب

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

