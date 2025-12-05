البريد: إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر المكاتب على مستوى الجمهورية

الجمعة 05 ديسمبر 2025
في إطار جهود الدولة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بطريقة ميسّرة، يطلق البريد المصري خدمة جديدة لإصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية بالتعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وذلك من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تجرية أكثر سهولة 

تتيح هذه الخدمة للمواطنين إمكانية تقديم طلب للحصول على شهادة بسعر المشغولات الذهبية في تاريخ محدد وذلك من خلال أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، دون الحاجة للتوجّه إلى مقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين؛ إذ يتولى البريد المصري استلام الشهادة من مقر المصلحة وإتمام كافة الإجراءات نيابة عن المواطنين، بما يوفّر الوقت ويضمن تجربة أكثر سهولة وسرعة.

كما يتيح البريد المصري للعميل اختيار طريقة استلام الشهادة وفقًا لاحتياجاته، سواء من خلال أقرب مكتب بريد أو توصيلها إلى محل الإقامة أو العمل، بما يؤكد التزام البريد المصري بتقديم خدمات مرنة ومبتكرة تلبي متطلبات مختلف الفئات.

توسيع منظومة الخدمات الحكومية 

هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء

اتحاد البريد العالمي يشيد بدور مصر ويجدّد اتفاقية مركز التدريب الإقليمي

 وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة البريد المصري الشاملة لتوسيع منظومة الخدمات الحكومية والرقمية، وتقديم حلول مبتكرة وموثوقة لخدمة المواطنين والقطاع الاقتصادي.

البريد البريد المصري المشغولات الذهبية مصلحة دمغ المصوغات مصلحة دمغ المصوغات والموازين

