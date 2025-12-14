Li Auto تطلق سيارات ذكية جديدة في السوق المصري بثلاثة طرازات

18 حجم الخط

أطلقت Li Auto مجموعة سياراتها الجديدة في السوق المصري، لتقدم تجربة قيادة مميزة مزودة بأحدث التقنيات الذكية المتقدمة.

وتتضمن المجموعة ثلاثة طرازات رائدة هي L6 وL7 وL9، تم تصميم كل منها لتلبية احتياجات السائق العصري الباحث عن الأمان والراحة والقوة في آن واحد.

وتقدم L6 تجربة قيادة متطورة في فئة السيارات الكهربائية، مع نظام REEV-4WD الذي يضمن ثباتًا استثنائيًا في جميع ظروف القيادة، وأبعاد متميزة بطول 4,925 ملم، وعرض 1,960 ملم، وارتفاع 1,735 ملم، مع قاعدة عجلات 2,920 ملم توفر اتساعًا داخليًا مثاليًا لجميع الركاب.



مواصفات المساحة الداخلية

سعة صندوق الأمتعة تتراوح بين 491 و1,923 لتر لتلبية جميع احتياجات التخزين، مع تصميم داخلي فاخر يضم مقاعد Nappa قابلة للتدفئة والتهوية، ونظام تدليك Spa-grade بعشر نقاط.



أداء المحرك 1.5 T والذي يقوم بإعادة شحن البطاريات، مع بطارية Lithium Iron Phosphate بسعة 36.8 كيلووات ساعة، لتوليد قوة 300 كيلووات وعزم دوران 529 نيوتن متر، وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.4 ثوانٍ.



مدى القيادة والشحن مدى يصل إلى 1,390 كم وفق معيار CLTC، مع شحن سريع من 20% إلى 80% خلال 20 دقيقة، وشحن بطيء من 0% إلى 100% خلال 6 ساعات.



السلامة 9 وسائد هوائية، ونظام ABS، وEBD، وESP، وبرامج للتحكم على المرتفعات والمنحدرات HHC، وHDC، مكابح إلكترونية EPB مع ميزة التعليق التلقائي، وأنظمة مساعدة القيادة المتقدمة ADAS بما في ذلك التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، التوقف التلقائي، المراوغة الذكية، مراقبة النقاط العمياء، ونظام المساعدة في الركن التلقائي.



التجهيزات الترفيهية حصلت شاشتان 15.7 بوصة بدقة 3K، نظام صوت متقدم 19 سماعة، التحكم بالإيماءات والتعرف على الصوت، شاشة HUD أمامية، شواحن لاسلكية، ومقابس USB متعددة.



التجهيزات الخارجية جنوط سبور 20 بوصة، ومرايات كهربائية قابلة للطي والتسخين، ومقابض أبواب مخفية، وشبكة سحب هواء نشطة، ومصابيح LED أمامية وخلفية، وإضاءة محيطية 256 لونًا، وفتحة سقف بانورامية مع ستارة كهربائية.



مواصفات سيارةL7 ريادة الأداء والفخامة الذكية

تجمع L7 بين الأداء الديناميكي والفخامة المتكاملة، مع طول 5,050 ملم، وعرض 1,995 ملم، وارتفاع 1,750 ملم، وقاعدة عجلات 3,005 ملم لضمان ثبات مثالي في جميع الطرق.



المساحة الداخلية والتخزين: صندوق أمتعة بسعة 495–2,150 لتر، وخزان وقود 65 لتر، ومقاعد Nappa قابلة للتدفئة والتهوية والتدليك بعشر نقاط، وتكييف ثلاثي المناطق، ومنافذ شحن متعددة USB - Type-C، و12 فولت، وفتحة سقف بانورامية.



محرك 1.5T والذي يقوم بإعادة شحن البطاريات، وبطارية Ternary Lithium بسعة 52.3 كيلووات/س، تولد قوة 330 كيلووات وعزم دوران 620 نيوتن متر، وتسارع 0-100 كم/س خلال 5.3 ثوانٍ، مدى قيادة يصل إلى 1,421 كم وفق معيار CLTC، وشحن سريع DC من 30% إلى 80% خلال 25 دقيقة.



نظام التعليق Magic Carpet مع التعليق الأمامي Double Wishbone والخلفي Five-link لتوفير راحة وثبات مثالي على مختلف أنواع الطرق.



الأمان 9 وسائد هوائية، وABS، وESP، وHHC، وHDC، ومكابح إلكترونية، ومراقبة ضغط الإطارات، وحساسات أمامية وخلفية للركن، وأنظمة ADAS متقدمة تشمل التحذير من الاصطدام، والتوقف التلقائي عند الطوارئ، ومراقبة النقاط العمياء، والتحذير عند فتح الأبواب، والحفاظ على الحارة.

التجهيزات الترفيهية والتقنية شاشات أمامية وخلفية 15.7 بوصة، وشاشة HUD، ونظام صوت Platinum Audio مع 21 سماعة ومضخم Subwoofer.

L9 التجربة الفاخرة القصوى

تقدم L9 تجربة قيادة متكاملة تجمع بين القوة الرياضية والفخامة المطلقة، مع طول 5,218 ملم، عرض 1,998 ملم، ارتفاع 1,800 ملم، وقاعدة عجلات 3,105 ملم لتوفير ثبات ممتاز وأداء استثنائي على جميع الطرق.



المساحة الداخلية والتخزين صندوق أمتعة 242 تزيد إلى 1,191 لتر عند طي الصف الثالث من المقاعد، خزان وقود 65 لتر، مقاعد Nappa قابلة للتدفئة والتهوية والتدليك بـ 18 نقطة، نظام تكييف ثلاثي المناطق، فتحة سقف بانورامية، منافذ شحن متعددة USB - Type-C، ومخارج كهرباء 12V، و220V، وزجاج مزدوج عازل للصوت.



الأداء محرك 1.5 T والذي يقوم بإعادة شحن البطاريات، وبطارية Ternary Lithium بسعة 52.3 كيلووات/س، قوة مجمعة 330 كيلووات، عزم دوران 620 نيوتن متر، تسارع 0-100 كم/س خلال 5.18 ثانية، مدى قيادة 1,412 كم وفق CLTC و1,176 كم وفق WLTC، شحن سريع DC من 20% إلى 80% خلال 25 دقيقة، وشحن بطيء AC من 0% إلى 100% خلال 7.9 ساعات.



نظام التعليق: Magic Carpet مع التعليق الأمامي Double Wishbone والخلفي Five-link لضمان الراحة والثبات.



الأمان 9 وسائد هوائية، أنظمة ABS، وEBD، وESP، وHHC، وHDC، وEPB، ومراقبة ضغط الإطارات، وأنظمة ADAS متقدمة، ورؤية محيطية 360°، وشاشة HUD للعرض الأمامي.



التجهيزات الترفيهية شاشات معلومات وترفيه وCo-pilot أمامية 15.7 بوصة، شاشة خلفية 21.4 بوصة، التحكم بالإيماءات، التعرف على الصوت، نظام صوت Platinum Audio مع 21 سماعة.

ومن جانبه، قال سعد حبيب – نائب المدير الأول لقطاع سيارات الركاب في جي بي: “تقدم Li Auto من خلال طرازاتها الثلاثة L6، وL7، وL9، مزيجًا مثاليًا من الذكية التقنيات المتقدمة والأداء الرياضي، لتمنح تجربة قيادة EV متكاملة تلبي جميع احتياجاتهم العصرية، فالسيارات الثلاث تمثل قفزة نوعية في تجربة القيادة الكهربائية والفاخرة في مصر، حيث نقدم للعملاء أداءً مذهلًا، أمانًا متقدمًا، وفخامة لا تضاهى، مع أحدث التقنيات لتلبية كل احتياجات العائلة العصرية”.

