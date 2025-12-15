نصائح لتشفيط أنف الطفل بشكل صحيح

18 حجم الخط

تشفيط الأنف من الخطوات الأساسية لتسليم أنف الطفل فى حالة إصابته بنزلات البرد والإنفلونزا، لأنها تساعده على التنفس بشكل مريح، وتقلل من فرص إصابته بالكحة والبلغم.

وتشفيط الأنف للأطفال من ولادتهم وحتى إتمامهم 3 سنوات من عمرهم، أو أكثر، يجب أن تحرص الأم على عمله بشكل صحيح حرصا على صحة الطفل وراحته.

خطوات تشفيط أنف الطفل بشكل صحيح

ويقول الدكتور محمود عبد الرحمن العوضى استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن تشفيط الأنف يتم إجراؤه فى حالة انسداد أنف الطفل تماما وتكون الأنف غير مستحيلة لنقط الملح أو محلول البحر، ويكون ذلك من خلال بعض الخطوات، منها:-

خطوات تشفيط الأنف عند الأطفال، فيتو

أولا الضغط داخل الأنف، منه خلال:

محلول ملح عادى وهو سالين

بخاخ ماء البحر

قطرة لايس أو سالينكس أو اتروفين بيبي سالين داخل الانف واستخدمه مثل البخاخ

ثانيا شفط المخاط من الأنف، وذلك من خلال:

جهاز شفط عن طريق قساطر تشفيط وذلك في المستشفيات فقط، ولا ينصح بها لأنه تجرح الأطفال وتحتاج ضبط ضغط الدم للطفل.

شفاط سليكون عادي، نضغط عليه قبل إدخاله الانف ثم ندخلها ونترك الضغط تدريجيا حتى يسحب المخاط.

شفاط سليكون مزود بفلتر وقوة الشفط حيث تقوم الأم بشفط الافرازات وتقف عند الفلتر الذى يجب تغييره كل مرة وفى حالة عدم توافرها يتم تعقيمها جيدا، لتجنب نقل اى عدوى للطفل، وذلك حفاظا على صحته.

