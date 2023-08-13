فضيحة بوزارة الصحة.. إهدار ملايين الجنيهات لتطوير مستشفى تم تطويره فى 2017

أثار إعلان وزارة الصحة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة إليفيت لإدارة المستشفيات، والمركز القومي الفرنسي جوستاف روسي، بشأن تطوير البنية التحتية لمركز أورام دار السلام "هرمل"، حالة كبيرة من الجدل على صفحات السوشيال ميديا خاصة وأن مركز أورام دار السلام هرمل قد خضع للتطوير لعدة سنوات بدأت في عام 2013 واستمرت حتى 2017، في عهد وزير الصحة الأسبق أحمد عماد وكان يتم تخصيص جزء من ميزانية وزارة الصحة سنويا بملايين الجنيهات في ذلك الوقت لتطوير المستشفى وتحويلها إلى مركز أورام شامل بالتعاون مع المعهد القومي للأورام.

الأسباب الحقيقية لتطوير مستشفى هرمل

إعلان وزارة الصحة عن تطوير مستشفى (هرمل) لم يثر جدلا واسعا فحسب على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية لإعادة تطويره الآن، على الرغم من تطويره قبل سنوات قليلة.. فضلا عن تساؤل آخر مهم حول شركة “إليفيت” التى تم إسناد عملية التطوير إليها، خصوصا وأنها لا تمتلك أى سابقة أعمال تؤهلها لتطوير صرح طبى عملاق مثل مستشفى (هرمل) -وفقا لما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

رواد السوشيال ميديا ومن بينهم متخصصون فى المجال الطبي، أشاروا إلى أن صاحب شركة إليفيت هو نفسه مؤجر وحدة القلب فى مستشفى مدينة نصر التخصصي -رابعة سابقا- والتى يرأس مجلس إدارتها الدكتور أحمد سعفان، رئيس القطاع العلاجي بوزارة الصحة، وألمحوا إلى أن سعفان بحكم موقعه الوظيفى فى وزارة الصحة، وبحكم منصبه فى مستشفى مدينة نصر التخصصي، ربما كانت له يد فى إسناد عملية تطوير مستشفى هرمل، إلى تلك الشركة التى لا تمتلك خبرات تؤهلها لتطوير المستشفيات الكبرى! ودللوا على ذلك بأن وحدة القلب التى يؤجرها صاحب شركة إليفيت، تعانى إهمالا شديدا وتحتاج إلى تطوير عاجل، وأكدوا أن جهاز القسطرة بها لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، ولا يمكن الاعتماد عليه فى التعامل مع المرضى.

مطالبات بفتح تحقيق موسع في عملية تطوير مستشفى هرمل

عملية تطوير مستشفى هرمل الجديدة بكل ما فيها من تفاصيل وجدل وتساؤلات، وضعها رواد مواقع التواصل أمام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وطالبوا بفتح تحقيق موسع فيها، مؤكدين أن الدكتور عبد الغفار، سيتخذ القرارات الصحية والمناسبة بشأنها، خصوصا وأن الرجل معروف عنه الحسم الشديد فى مثل تلك الأمور، ولن يقبل بإنفاق ملايين جديدة من أموال الوزارة بلا طائل.

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مستشفى هرمل تعالج آلاف المرضى

ولمن لا يعرف مستشفى دار السلام هرمل لعلاج الأورام تعتبر من أحدث مستشفيات وزارة الصحة ومن أفضل مراكز علاج الأورام، وتستقبل آلاف المرضى يوميا وتقدم لهم العلاج اللازم، كما أن التطوير الأخير، والذى شمل ترميم المبنى الرئيسي، وتغيير كافة الأثاثات والدهانات، وإحلال وتجديد وتحديث الأجهزة الطبية، ساهم بشكل كبير فى تطوير خدماتها، والتخفيف من قوائم الانتظار بشكل كبير.. فى حين هناك مراكز أخرى تابعة لوزارة الصحة، تحتاج إلى تطوير وتحديث، خاصة مراكز علاج مرضي الأورام في المحافظات، وكان من الأولى توجيه ملايين وزارة الصحة لتطويرها، بدلا من إنفاقها فى تطوير مستشفى تم تطويره بالفعل.



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