فى ظل انتشار الفيروسات يجب الاهتمام بمناعة طفلك

يعانى الأطفال فى وقتنا الحالى من انتشار الفيروسات فى الجو نتيجه انخفاض حرارة الطقس التى تضعف المناعة ما يؤثر على صحة الصغار بشكل سلبي.

وللأسف هذه الفيروسات تسبب مضاعفات خطيرة على صحة الطفل، لذا يجب الاهتمام بتقوية مناعة الأطفال من خلال التغذية السليمة.

نصائح مهمة تقوي مناعة طفلك ضد الفيروسات

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن تقوية المناعة لا يأتى بالطعام فقط بل بضبط نظام الحياة الخاص بالطفل.

ومن طرق تقوية مناعة الطفل:

الأكل الصحي هو الأساس لتقوية مناعة الصغار، لذا اجعلى طفلك يأكل فواكه وخضروات متنوعة، حتى يحصل على الفيتامينات ومضادات الأكسدة التى تقوي المناعة مثل البرتقال، الكيوي، الجزر، البروكلي.

تقديم بروتين صحي للطفل مثل لحوم قليلة الدهون، دواجن، سمك، بيض، وفول أو عدس، والبروتين ضروري لبناء خلايا المناعة.

تقديم حبوب كاملة مثل الشوفان، القمح الكامل، الأرز البني، بها ألياف مفيدة للهضم.

دهون صحية مثل زيت الزيتون، الأفوكادو، والمكسرات إذا كان الطفل أكبر من سنتين.

قللي السكريات والمأكولات الجاهزة، لأنها تضعف المناعة.

تقوية مناعة طفلك

النوم الكافي، والأطفال يحتاجون نوم كافي حسب العمر، من 1 إلى 3 سنوات ينامون من 12 إلى 14 ساعة، ومن 3 إلى 5 سنوات ينامون من 10 إلى 13 ساعة، ومن 6 إلى 12 سنة ينامون من 9 إلى 12 ساعة، فالنوم الجيد يساعد جسم الطفل على إنتاج خلايا المناعة ومضادات الالتهاب.

النشاط البدني، واللعب والحركة اليومية تقوي المناعة، حتى المشي أو الجري أو اللعب في الخارج، يقلل من التوتر ويحسن النوم والشهية.

النظافة الشخصية، وغسل اليدين بانتظام مهم للوقاية من العدوى، مع تعليم الطفل تغطية الفم عند السعال أو العطس.

إعطاء الطفل فيتامينات ومكملات مهمة مثل فيتامين د، وهو مهم خاصة للأطفال الذين لا يتعرضون كثيرا للشمس، والزنك وفيتامين سي تدعم جهاز المناعة، لكن الأفضل من الأكل الطبيعي، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل أي مُكمِّل.

تقليل التوتر والضغط النفسي، والأطفال يتأثرون بالتوتر، لذا فاللعب والقراءة والأنشطة الممتعة تقلل التوتر وتعزز المناعة.

