3 مشروبات طبيعية تقوى مناعة طفلك وتقلل نزلات البرد

18 حجم الخط

حالة من التقلبات الجوية تشهدها مصر حاليا، حيث تتساقط الأمطار ويتواجد نشاط الرياح ما يؤثر على المناعة بشكل سلبي خاصة للصغار.

وللأسف تنتشر الفيروسات فى الوقت الحالى بين الصغار خاصة نزلات البرد والإنفلونزا نتيجة ضعف المناعة.

3 مشروبات طبيعية تقوى مناعة الصغار

ويقول الدكتور أشرف قاسم استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك 3 مشروبات طبيعية لتقوية مناعة الأطفال يجب المواظبة على تقديمهم يوميا للصغار، وهم:-

أولا مشروب العسل بالليمون

مناسب للأطفال من بعد عمر عام،

نحضر كوب ماء دافئ ونضيف له ملعقة صغيرة عسل ونصف ليمونة ونقلب جيدا.

ثم يقدم بعدها.

مشروبات طبيعية لتقوية المناعة

ثانيا مشروب الزنجبيل مع العسل

مناسب للأطفال من بعد عمر خمس سنوات.

ننقع شريحة زنجبيل لمدة دقيقة في ماء ساخن وبعد أن يصبح دافئ، يضيف له ملعقة صغيرة من العسل ونقلب جيدا.

ثم يقدم دافئ للطفل.

ثالثا مشروب اليانسون أو البابونج مع العسل

مناسب للأطفال من بعد عمر عام

يتم وضع كيس أو ملعقة من اليانسون أو البابونج فى كوب ماء مغلى.

وننتظر حتى يهدأ ثم نضيف ملعقة صغيرة من العسل.

تقلل جيدا ويقدم دافئ للطفل.

فوائد هذه المشروبات

هذه المشروبات لها مفعول السحر على صحة الصغار لذا يجب المواظبة على تقديمها يوميا طوال فصل الشتاء، ومن فوائدها:-

تقوى المناعة.

تقلل أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

تحمى من الأمراض الفيروسية خاصة أمراض الجهاز التنفسي.

تساعد فى علاج التهاب الحلق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.