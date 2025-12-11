نصائح يجب اتباعها عند إصابة طفلك بالكحة لحمايته من الالتهاب الرئوي

18 حجم الخط

الكحة من الأعراض المزعجة المنتشرة فى وقتنا الحالى بين الأطفال نتيجة انتشار أمراض الجهاز التنفسي خاصة نزلات البرد والأنفلونزا.

والكحة للاسف يطول علاجها خاصة إذا كانت مصحوبة ببلغم، وللأسف انتشرت مؤخرا حالات الالتهاب الرئوي بين الأطفال نتيجة الكحة.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند إصابة الطفل بالكحة لحمايته من الالتهاب الرئوي، منها:

راحة الطفل وعدم إجهاده.

إعطاؤه سوائل دافئة باستمرار مثل مياه، وشوربة، وأعشاب مناسبة لعمره.

الحرص على تهوية الغرفة بدون تعرض الطفل لهواء مباشر.

الكحة عند الأطفال

تدفئة الطفل جيدا خاصة أثناء النوم.

متابعة درجة الحرارة بانتظام.

تخفيف الملابس عند وجود سخونية وعدم المبالغة في التدفئة.

استخدام محلول ملحي للأنف في حالة انسدادها بعد استشارة طبيب.

رفع رأس الطفل قليلا أثناء النوم لتقليل الكحة.

الاهتمام بنظافة اليدين باستمرار.

عدم إعطاء أدوية كحة أو برد دون استشارة طبيب.

عدم إعطاء مضاد حيوي إلا بوصفة طبية.

إبعاد الطفل عن الدخان والعطور النفاذة.

الاهتمام بالأكل الصحي الغني بالفيتامينات.

عزل الطفل عن أطفال آخرين إذا كانت العدوى شديدة.

تغيير الملايات والملابس يوميا.

عدم إرسال الطفل للحضانة أو المدرسة إلا بعد تحسن الأعراض.

راجعي الطبيب فورا إذا لاحظتي صعوبة أو سرعة في التنفس، ورفض الأكل أو الشرب، وحرارة عالية لا تنخفض، وكحة مستمرة أكتر من 3 أيام، وزرقة في الشفاه أو الوجه، خمول شديد أو بكاء غير طبيعي، وقيء متكرر أو إسهال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.