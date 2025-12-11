الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نصائح يجب اتباعها عند إصابة طفلك بالكحة لحمايته من الالتهاب الرئوي

الكحة
الكحة
18 حجم الخط

الكحة من الأعراض المزعجة المنتشرة فى وقتنا الحالى بين الأطفال نتيجة انتشار أمراض الجهاز التنفسي خاصة نزلات البرد والأنفلونزا.

والكحة للاسف يطول علاجها خاصة إذا كانت مصحوبة ببلغم، وللأسف انتشرت مؤخرا حالات الالتهاب الرئوي بين الأطفال نتيجة الكحة.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند إصابة الطفل بالكحة لحمايته من الالتهاب الرئوي، منها:

  • راحة الطفل وعدم إجهاده.
  • إعطاؤه سوائل دافئة باستمرار مثل مياه، وشوربة، وأعشاب مناسبة لعمره.
  • الحرص على تهوية الغرفة بدون تعرض الطفل لهواء مباشر.
الكحة عند الأطفال 
الكحة عند الأطفال 
  • تدفئة الطفل جيدا خاصة أثناء النوم.
  • متابعة درجة الحرارة بانتظام.
  • تخفيف الملابس عند وجود سخونية وعدم المبالغة في التدفئة.
  • استخدام محلول ملحي للأنف في حالة انسدادها بعد استشارة طبيب.
  • رفع رأس الطفل قليلا أثناء النوم لتقليل الكحة.
  • الاهتمام بنظافة اليدين باستمرار.
  • عدم إعطاء أدوية كحة أو برد دون استشارة طبيب.
  • عدم إعطاء مضاد حيوي إلا بوصفة طبية.
  • إبعاد الطفل عن الدخان والعطور النفاذة.
  • الاهتمام بالأكل الصحي الغني بالفيتامينات.
  • عزل الطفل عن أطفال آخرين إذا كانت العدوى شديدة.
  • تغيير الملايات والملابس يوميا.
  • عدم إرسال الطفل للحضانة أو المدرسة إلا بعد تحسن الأعراض.
  • راجعي الطبيب فورا إذا لاحظتي صعوبة أو سرعة في التنفس، ورفض الأكل أو الشرب، وحرارة عالية لا تنخفض، وكحة مستمرة أكتر من 3 أيام، وزرقة في الشفاه أو الوجه، خمول شديد أو بكاء غير طبيعي، وقيء متكرر أو إسهال.
txt

نصائح لحماية طفلك من أمراض الجهاز التنفسي المنتشرة حاليا

txt

أسبوع غياب بسبب المرض، خطة سريعة لتعويض تقييمات طفلك بالمدرسة

الكحة الكحة عند الاطفال علاج الكحة الالتهاب الرئوي صحة الصحة الدكتور تامر عبد الحميد

