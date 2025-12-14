18 حجم الخط

مشروبات عشبية دافئة تخفف أعراض نزلات البرد، مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، خاصة مع ضعف المناعة والتعرض للهواء البارد.

ورغم أن نزلات البرد غالبًا ما تكون بسيطة وتتحسن تلقائيًا، إلا أن أعراضها مثل الزكام، الكحة، احتقان الحلق، والصداع قد تكون مزعجة وتؤثر على النشاط اليومي.



وهنا يأتي دور المشروبات الدافئة التي لا تمنح الجسم الإحساس بالدفء فقط، بل تساعد أيضًا على تخفيف الأعراض ودعم جهاز المناعة وتسريع التعافي.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن المشروبات العشبية الدافئة في الشتاء، تعد دعم حقيقي للجسم أثناء نزلات البرد، فاختيار المشروب المناسب، والمواظبة عليه، يمكن أن يُخفف الأعراض ويُسرّع الشفاء بشكل طبيعي وآمن.

مشروبات عشبية تخفف أعراض نزلات البرد

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، مجموعة من أفضل المشروبات العشبية الدافئة لتخفيف نزلات البرد، مع توضيح فوائد كل مشروب وطريقة عمله الصحيحة.



أولًا: مشروب الليمون بالعسل

يُعد الليمون بالعسل من أشهر المشروبات الطبيعية المستخدمة عند الإصابة بنزلات البرد.

الليمون غني بفيتامين C الذي يعزز المناعة ويساعد الجسم على مقاومة الفيروسات، بينما يتميز العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا وقدرته على تهدئة الحلق وتقليل السعال.

الفوائد:

تقوية جهاز المناعة

تخفيف التهاب الحلق

تهدئة الكحة الجافة

ترطيب الجسم



طريقة التحضير:

يُضاف عصير نصف ليمونة إلى كوب ماء دافئ، مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، ويُشرب مرتين يوميًا.

ثانيًا: الزنجبيل الدافئ

الزنجبيل من أقوى الأعشاب الطبيعية لمقاومة نزلات البرد، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والفيروسات، كما يساعد على تدفئة الجسم وتحسين الدورة الدموية.

الفوائد:

تقليل احتقان الأنف

تخفيف آلام الحلق

محاربة الفيروسات

تقليل الشعور بالغثيان والصداع



طريقة التحضير:

تُغلى شرائح زنجبيل طازج في الماء لمدة 10 دقائق، ويمكن إضافة العسل أو الليمون حسب الرغبة.

ثالثًا: مشروب القرفة

القرفة ليست مجرد نكهة شتوية محببة، بل تمتلك فوائد صحية عديدة، خاصة عند الإصابة بنزلات البرد.

الفوائد:

مقاومة البكتيريا

تخفيف السعال

تدفئة الجسم

تقليل آلام الحلق

طريقة التحضير:

تُغلى عود قرفة في كوب ماء، ويمكن تحليته بالعسل، ويُشرب دافئًا قبل النوم.

رابعًا: مشروب الأعشاب (اليانسون – البابونج)

الأعشاب الدافئة مثل اليانسون والبابونج لها تأثير مهدئ للجهاز التنفسي والجهاز العصبي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا أثناء نزلات البرد.

فوائد اليانسون:

تهدئة الكحة

طرد البلغم

تحسين التنفس



فوائد البابونج:

تقليل التهاب الحلق

المساعدة على النوم

تهدئة الجسم



طريقة التحضير:

تُضاف ملعقة صغيرة من العشب المجفف إلى ماء مغلي، ويُغطى لمدة 5 دقائق قبل الشرب.

خامسًا: الحليب الدافئ بالعسل

يُعد الحليب الدافئ بالعسل مشروبًا تقليديًا معروفًا بقدرته على تهدئة الحلق وتحسين جودة النوم أثناء المرض.

الفوائد:

تخفيف تهيج الحلق

تهدئة السعال الليلي

مساعدة الجسم على الاسترخاء

تحسين النوم



طريقة التحضير:

يُسخن كوب حليب دون غليان، ويُضاف إليه ملعقة صغيرة من العسل.

سادسًا: الشوربة الدافئة (كمشروب)

رغم أنها طعام، إلا أن الشوربة الخفيفة مثل شوربة الخضار أو الدجاج تُعد من أفضل السوائل الدافئة لعلاج نزلات البرد.

الفوائد:

ترطيب الجسم

تخفيف الاحتقان

دعم المناعة

تزويد الجسم بالعناصر الغذائية

تناول الشوربة الدافئة يساعد على فتح الممرات الأنفية وتخفيف الزكام.

سابعًا: مشروب الكركم بالحليب

الكركم يحتوي على مادة الكركمين المعروفة بخصائصها المضادة للالتهاب، مما يجعله مشروبًا فعالًا في مقاومة أعراض البرد.

الفوائد:

تقوية المناعة

تقليل الالتهابات

تهدئة الحلق

دعم التعافي السريع



طريقة التحضير:

يُضاف نصف ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب حليب دافئ، مع رشة فلفل أسود لزيادة الامتصاص.

مشروبات عشبية مفيدة، فيتو

نصائح مهمة عند تناول المشروبات الدافئة

تجنب المشروبات شديدة السخونة حتى لا تهيّج الحلق

الإكثار من السوائل طوال اليوم

الراحة والنوم الكافي مع المشروبات الطبيعية

استشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض أو ساءت

ومع نمط حياة صحي، وغذاء متوازن، تبقى هذه المشروبات خط الدفاع الأول لمواجهة برد الشتاء ونزلاته المتكررة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.