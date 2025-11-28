الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

7 خطوات ذهبية تحمي طفلك من أمراض الشتاء

تضعف مناعة الأطفال كثيرا فى الشتاء مع انخفاض درجات حرارة الطقس، وبالتالى يصبحون عرضة للأمراض المعدية والفروسية.

وتنتشر الأمراض المعدية فى فصل الشتاء خاصة أثناء فترة الدراسة بسبب اختلاط الطلاب معا طوال اليوم الدراسي، ما يقلق الأمهات كثيرا.

كيف تحمين طفلك من أمراض الشتاء 

ويقول الدكتور محمد رياض أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك 7 خطوات ذهبية تحمى الأطفال من الأمراض المعدية فى فصل الشتاء، منها:

  • إلغاء السم الأبيض فورا أى السكريات وهو قرار مصيري، لأن السكر لا يدمر الأسنان فقط، بل ينزع خلايا المناعة لمدة ساعات طويلة بعد كل قطعة، لذا قللى السكر لطفلك لحماية مناعته واستبدليه بالفواكه الطبيعية لبناء جدار مناعي حقيقي.
  • النوم قبل 10 مساء، أمر تنفيذي، لأن الخلايا المناعية تعمل ليلا، لذا ممنوع السهر إلى بعد 10 مساء لأن الجسم ينتج اهم هرمونات النمو التى تصلح الخلايا المناعية التالفة.
  • غسل يدين الطفل بطريقة صحيحة، حيث يجب تعويد الطفل على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وهى أفضل طريقة لقتل الفيروسات والبكتيريا.
  • تزويد الطفل بأهم الفيتامينات والمعادن للحفاظ على قوة جهاز المناعة، أهمهم فيتامين C وهو موجود فى البرتقال والجوافة وفيتامين D وهو موجود فى الشمس أو نقط مكملة والزنك وهو موجود فى اللحوم والبقوليات.
  • تشجيع الطفل على الحركة وممارسة الرياضة لتنشيط الدم داخل الجسم، والحركة تجعل الدورة الدموية سريعة والخلايا المناعية تصل أسرع لأى منطقة بها هجوم فيروسي.
  • يجب التنوع فى تقديم الطعام للطفل والبعد عن الوجبات المكررة، وطبق الطفل يجب أن يكون ملون مثل ألوان قوس قزح مثلا خضار وفاكهة بألوان مختلفة يوميا أحمر وأخضر وأصفر، وهذا التنوع يضمن دخول كل أنواع مضادات الأكسدة لجسم الطفل.
  • يجب علاج أى نقص فى العناصر الغذائية للطفل، خاصة الحديد والكالسيوم لأنهم أساس قوة جهاز المناعة والنمو بشكل صحى.
5 أكلات تعزز مناعة طفلك فى الشتاء

نصائح مهمة تحمى طفلك من العدوى المنتشرة فى وقتنا الحالى

