الأحد 26 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أسباب البلغم عند الأطفال، ونصائح لاستخدام شفاطة الأنف

اسباب البلغم عند
اسباب البلغم عند الأطفال،فيتو

 تزيد في موسم الشتاء الإصابة باحتقان الحلق ونزلة البرد وعندما يصاب طفلك بالاحتقان، ويكون الحلق المليء بالبلغم (المخاط) مزعجًا بشكل خاص للأطفال لأنهم لا يعرفون بعد كيفية تنظيف الأنف وهنا يأتي دور الأم في إنقاذ الطفل وتنظيف الأنف باستخدام شفاطة أنف الأطفال.

 

أسباب البلغم عند الأطفال

 ويشرح طبيب الأطفال نوح شوارتز، أسباب البلغم عند الأطفال، وكيفية استخدام شفاطات الأنف  بحسب موقع  Cleveland Clinic

شفاط الأنف

 

 البلغم يحافظ على الأنسجة من الجفاف ويساعد على التخلص من الغبار والجسيمات الأخرى التي يستنشقها طفلك، ولكن عندما تزيد كمية  من البلغم في الممرات الأنفية، فقد يجعل ذلك من الصعب عليهم التنفس، حيث يتنفس الأطفال من الفم  ويمكن أيضًا أن يتدفق البلغم إلى الحلق مما يتعارض مع قدرتهم على تناول الطعام ويجعل التنفس أكثر صعوبة.

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 هناك عدة أشياء يمكن أن تؤدي إلى زيادة إنتاج المخاط لدى طفلك، مثل التهابات الجهاز التنفسي العلوي التي تسبب البلغم  لكن البرد ليس السبب الوحيد للمخاط الزائد.

 

الأسباب الشائعة لبلغم الحلق عند الأطفال 

تشمل الأسباب الشائعة لبلغم الحلق عند الأطفال ما يلي:

1-إذا كان طفلك يعاني من الارتجاع الحمضي، فإن حمض المعدة يهيج الحلق والممرات الأنفية

2- الحساسية وقد يعاني الأطفال الأكبر سنًا والأطفال من الحساسية، لكن الأطفال حديثي الولادة عادةً لا يعانون من أنواع الحساسية التي تسبب البلغم الزائد.

3-نزلات البرد والفيروسات والتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

 يمكن أن تؤدي الإصابة بنزلة البرد إلى تحفيز المزيد من البلغم عند الأطفال تمامًا كما هو الحال عند البالغين، ويمكن أن تسبب العدوى في الرئتين أيضًا البلغم الذي يجب على طفلك أن يسعله.

 

ويمتلك الأطفال ممرات أنفية وفتحات أنف صغيرة جدًا لذلك، لا يتطلب الأمر الكثير حتى يصبح أنف طفلك مسدودًا

 

أهمية إزالة البلغم من أنف طفلك وحلقه 

يساعد الحفاظ على مجرى الهواء لدى طفلك خاليًا من المخاط على التنفس والتغذية

 

يقول الدكتور شوارتز: لكن الأطفال يجدون صعوبة في تنظيف أنفهم وحلقهم بأنفسهم.

يضيف  "قد تشعر بالقلق عندما يسعل طفلك، لكن لا تمنعهم من السعال،  إنه رد فعل منعكس والطريقة الوحيدة لهم لإزالة البلغم من الحلق، وهذا أحد الأسباب التي تجعل الاطباء لا توصي باستخدام أدوية السعال للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

 

ما هي شفاطة الأنف ؟

 عبارة عن جهاز بسيط لإزالة المخاط من أنف طفلك،  و إزالة المخاط من أنوفهم يمنعه من الجريان إلى حلقهم.

شفاط الأنف

قبل استخدام شفاطة الأنف، يجب استخدام قطرات الأنف المالحة أو الرذاذ في أنف طفلك  حيث يعمل المحلول الملحي على تفكيك المخاط، مما يسهل خروجه  ويمكنك الحصول على قطرات الأنف المالحة أو الرذاذ في الصيدليات دون وصفة طبية.

 

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