علامات خطيرة إذا ظهرت على طفلك يجب عرضه فورا على الطبيب

18 حجم الخط

أعراض الأمراض المعدية عند الأطفال، عادة معروفة بين الأمهات وإذا ظهرت على الطفل تتدخل الأم لتخفيف هذه الأعراض لحين العرض على الطبيب.

ولكن أحيانا تظهر أعراض خطيرة على الطفل لا تحتمل التأجيل وتحرص الأمهات حينها على عرض الطفل على اقرب مستشفى او طبيب مختص حفاظا على حياة الطفل.

أعراض خطيرة لو ظهرت على طفلك يجب عرضه فورا على الطبيب

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك أعراض خطيرة إذا ظهرت على الطفل يجب عرضه فورا على طبيب مختص، منها:-

ارتفاع الحرارة بشكل مقلق، حيث تكون أكثر من 38.5 لا تنزل بخافضات الحرارة، وتستمر أكتر من 48 ساعة

حرارة، ويصاحبها تشنجات، وخمول شديد، ورفض الطعام والشراب، هذا يعنى أن الطفل فى حالة عدوى قوية أو التهاب شديد يحتاج تدخل طبى سريع.

أعراض الأمراض المعدية

صعوبة أو سرعة في التنفس، حيث يكون النفس سريع أو متقطع، مع صوت صفير أو كحة شديدة، ودخول الصدر للداخل مع النفس، يصاحب ذلك زرقة الشفايف أو الأظافر، وهذا يعنى أن الطفل مصاب بالتهاب رئوي أو حساسية صدر أو نقص أكسجين.

الخمول وعدم الاستجابة، أن يكون الطفل نائم طوال الوقت، لا يتفاعل ولا يبكي كعادته، وغير قادر على الوقوف أو الحركة بشكل طبيعي، وهذا يعنى انت يمكن أن يكون مصاب بالجفاف أو التهاب شديد أو مشكلة فى الجهاز العصبى.

قيء أو إسهال شديد، حيث يصاب الطفل بقيء متكرر يمنع الطعام والشراب، أو إسهال أكتر من 5 مرات يوميا مع وجود دم أو لون أخضر في القيء، وظهور علامات الجفاف، مثل قلة التبول، وجفاف الفم، وبكاء بدون دموع، وهذا يعنى أن الطفل مصاب بجفاف حاد قد يهدد حياته.

طفح جلدي غريب أو مفاجئ منتشر بسرعة، عبارة عن بقع بنفسجي أو أحمر لا تختفي بالضغط، يصاحب ذلك ارتفاع حرارة الجسم وهو مؤشر لإصابة الطفل

بحساسية شديدة أو عدوى خطيرة بالدم.

بحساسية شديدة أو عدوى خطيرة بالدم. تشنجات حتى لو مرة واحدة، تشنج مع حرارة أو بدون، حيث تيبس الجسم أو فقدان وعي، وهنا يجب فحص فورى لمعرفة السبب.

ألم شديد ومستمر، وبكاء غير طبيعي لا يتوقف، وألم في البطن مع انتفاخ، أو ألم في الأذن مع حرارة، وهنا يمكن أن يكون الطفل مصاب بالتهاب حاد أو انسداد أو مشكلة تحتاج تدخل سريع.

رفض الطعام والشراب تماما أو رفض الرضاعة، وهو دليل على الجفاف ونقص الطاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.