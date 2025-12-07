الأحد 07 ديسمبر 2025
أسبوع غياب بسبب المرض، خطة سريعة لتعويض تقييمات طفلك بالمدرسة

شهدت الأيام الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في شكاوى الأهالي من إصابة الأطفال بأعراض شديدة تشبه في حدتها نزلات البرد الموسمية، ما دفع البعض للتساؤل حول طبيعة هذه الأعراض: هل هي مجرد دور برد قوي أم انتشار لسلالة فيروسية جديدة؟
 

وتزامن ذلك مع ارتفاع نسب غياب الطلاب عن المدارس لأيام متتالية، وصلت في بعض الحالات إلى أسبوع كامل، الأمر الذي أثار قلق أولياء الأمور بشأن تأثير الغياب على التحصيل الدراسي والتقييمات الأسبوعية.

أعراض الإنفلونزا الموسمية 

وبحسب أطباء الأطفال، فإن الفترة الحالية تشهد نشاطًا مرتفعًا لعدد من الفيروسات الموسمية مثل الإنفلونزا الموسمية – RSV – والفيروسات التنفسية المعتادة، والتي قد تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة والكحة والقيء وآلام العظام، مؤكدين أن الأعراض قد تطول مدتها لدى بعض الأطفال دون أن تشير لفيروس جديد خطير.

وفي ظل هذه الموجة المرضية، يقدّم متخصصو التعليم مجموعة من النصائح لمساعدة الطلاب على تعويض ما فاتهم من الدروس والتقييمات خلال فترة الغياب:

1. التواصل مع المدرسة فورًا

ينصح بالتواصل مع إدارة المدرسة أو معلم الفصل للحصول على خطط الأسبوع والمهام المطلوبة، خاصة التقييمات القصيرة التي يمكن إعادتها بعد عودة الطفل.

2. تقسيم المهام بعد العودة

يفضل تقسيم ما فاته الطفل على عدة أيام حتى لا يشعر بالضغط، مع التركيز على المواد الأساسية أولًا.

3. عدم الضغط على الطفل أثناء المرض

يشدد المختصون على ضرورة منح الطفل الراحة الكاملة طوال فترة المرض، لأن التعلم أثناء التعب قد يزيد مدة التعافي.

4. إعادة التقييمات بعد الشفاء

تسمح أغلب المدارس بإعادة الاختبارات الأسبوعية، سواء داخل الفصل أو في يوم مخصص للحالات المرضية، حفاظًا على تكافؤ الفرص بين الطلاب.

 

