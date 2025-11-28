إذا كان طفلك لاعب سباحة، هذه الأكلات مهمة لتقوية مناعته

18 حجم الخط

يحتاج الطفل الذى يتمرن سباحة إلى رعاية جيدة من حيث التغذية السليمة وضبط مواعيد النوم حفاظا على مناعته ونموه بشكل صحى.

وأى خلل فى مناعة الطفل الذى يتمرن سباحة يظهر بالسلب على أدائه فى التمرين وايضا يؤثر على نموه بشكل سلبي.

ويقول الدكتور محمد زهران أخصائي تغذية الطفل الرياضية، إن تقوية المناعة عند السباحين جزء مهم جدا من الحفاظ على صحة اللاعب وقدرته على الاستمرار فى التدريب بشكل ثابت، خاصة أن السباح يتعرض لمجهود كبير يوميا ما قد يسبب ضعفا فى المناعة إذا كان الطعام غير متوازن وغير منظم، لذا يجب الاهتمام بالأطعمة التى تقوى الجسم وتساعده على مقاومة الإرهاق.

أكلات تقوى مناعة طفلك لاعب السباحة

وأضاف زهران، أن من الأكلات التى تقوى مناعة طفلك لاعب السباحة:-

الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والجوافة والليمون تساعد الجسم على مقاومة العدوى وتقلل التعب بعد التمرين الطويل وتجعل السباح قادر أن يكمل يومه بنشاط بدون الشعور بالإجهاد المستمر.

البروتين عنصر مهم جدا لأنه مسئول عن بناء العضلات وتعويض ما يفقده الجسم أثناء السباحة، والبروتين موجود فى الفراخ والسمك والبيض والبقوليات وهى أكلات مهمة وسهلة الهضم وتدعم المناعة بشكل مباشر.

أكلات مهمة لطفلك لاعب السباحة

الزنك من المعادن التى يحتاجها الجسم للحفاظ على مناعة قوية وموجود فى المكسرات والبذور واللحوم قليلة الدسم ووجوده فى الطعام يساعد السباح فى الحفاظ على نشاطه وتركيزه طوال اليوم.

الأوميجا 3، وهى أساسية لأنها تقلل الالتهاب الذى يحدث بسبب التدريب الطويل وتحسن حركة المفاصل وتمد الجسم قوة أكثر ومن أفضل مصادرها السلمون والسردين وعين الجمل وبذور الشيا.

الخضار الأخضر مثل السبانخ والبروكلى والجرجير، ولهم دور كبير فى حماية الجسم من الإجهاد لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التى تحافظ على المناعة فى أفضل حالاتها.

الزبادى واللبن الرايب لأنهم يساعدوا الجهاز الهضمى على العمل الجيد ما يساعد الجسم على امتصاص فوائد الطعام بشكل أفضل.

العسل، يقوى المناعة ويعطى طاقة نظيفة قبل التمرين ويساعد اللاعب فى الحفاظ على مستوى قوته طول اليوم.

السباح يحتاج شرب الماء الوفي والنوم الجيد لراحة الجسم وترطيب ماينعكس لبشكل ايجابى على جهاز المناعة وبالتالى يتحسن الأداء داخل التمرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.