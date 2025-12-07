نصائح لحماية طفلك من أمراض الجهاز التنفسي المنتشرة حاليا

18 حجم الخط

تنتشر الأمراض المعدية فى وقتنا الحالى لانخفاض درجة حرارة بشكل كبير واختلاط الأطفال معا فى المدرسة ما يؤثر على مناعة الصغار.

وتحاول الأمهات تقوية مناعة الصغار لمساعدتهم في مقاومة الأمراض خاصة الأمراض المعدية المنتشرة فى وقتنا الحالى.

نصائح تحمى طفلك من أمراض الجهاز التنفسي

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك انتشار واضح لأمراض الجهاز التنفسي فى وقتنا الحالى خاصة بين الأطفال وذلك بسبب تغير الجو وانتشار الفيروسات والأتربة والادخنة، وهناك بعض النصائح التى تحمى الطفل من أمراض الجهاز التنفسي، منها:-

تقوية المناعة، وذلك من خلال الاهتمام بالطعام المهم مثل الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقل واليوسف والجوافة، والعسل الطبيعي للأطفال بعد سنة، والبروتين مثل اللحوم الحمراء والدجاج والبيض والعدس، وشرب الماء على مدار اليوم.

الوقاية من العدوى، من خلال غسل يد الطفل باستمرار وإبعاده عن أى شخص مريض وتعزيظ الطفل على عدم استخدام أدوات الغير، والعكس والكحة فى المنديل أو الكوع وتقوية المنزل يوميا.

البعد عن الدخان والأتربة وعدم فتح الشبابيك أثناء وجود تراب أو رياح.

الباس الطفل ملابس مناسبة للجو.

غسل الأنف بمحلول ملحي خاصة في حالة الإصابة بالزكام أو انسداد الأنف.

بخار الماء الدافئ يساعد على فتح الصدر.

تقديم مشروبات دافئة مثل الينسون أو البابونج للأطفال الكبيرة.

إذا كان الطفل نفسه سريع أو يأخذه بصعوبة أو يعانى من كحة شديدة أو صفير في الصدر وحرارته مرتفعه ولا تنخفض والطفل رافض الطعام يجب عرضه على طبيب مختص على الفور.

ممنوع إعطاء مضادات حيوية الطفل بدون استشارة طبيب.

ممنوع إعطاء أى دواء كحة بدون إشراف طبي.

ممنوع الوصفات الطبيعية للطفل الرضيع.

