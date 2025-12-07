الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نصائح لحماية طفلك من أمراض الجهاز التنفسي المنتشرة حاليا

أمراض الجهاز التنفسي
أمراض الجهاز التنفسي
18 حجم الخط

تنتشر الأمراض المعدية فى وقتنا الحالى لانخفاض درجة حرارة بشكل كبير واختلاط الأطفال معا فى المدرسة ما يؤثر على مناعة الصغار.

وتحاول الأمهات تقوية مناعة الصغار لمساعدتهم في مقاومة الأمراض خاصة الأمراض المعدية المنتشرة فى وقتنا الحالى.

 

نصائح تحمى طفلك من أمراض الجهاز التنفسي 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك انتشار واضح لأمراض الجهاز التنفسي فى وقتنا الحالى خاصة بين الأطفال وذلك بسبب تغير الجو وانتشار الفيروسات والأتربة والادخنة، وهناك بعض النصائح التى تحمى الطفل من أمراض الجهاز التنفسي، منها:-

نصائح تحمى طفلك من أمراض الجهاز التنفسي 
نصائح تحمى طفلك من أمراض الجهاز التنفسي 
  • تقوية المناعة، وذلك من خلال الاهتمام بالطعام المهم مثل الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقل واليوسف والجوافة، والعسل الطبيعي للأطفال بعد سنة، والبروتين مثل اللحوم الحمراء والدجاج والبيض والعدس، وشرب الماء على مدار اليوم.
  • الوقاية من العدوى، من خلال غسل يد الطفل باستمرار وإبعاده عن أى شخص مريض وتعزيظ الطفل على عدم استخدام أدوات الغير، والعكس والكحة فى المنديل أو الكوع وتقوية المنزل يوميا.
  • البعد عن الدخان والأتربة وعدم فتح الشبابيك أثناء وجود تراب أو رياح.
  • الباس الطفل ملابس مناسبة للجو.
  • غسل الأنف بمحلول ملحي خاصة في حالة الإصابة بالزكام أو انسداد الأنف.
  • بخار الماء الدافئ يساعد على فتح الصدر.
  • تقديم مشروبات دافئة مثل الينسون أو البابونج للأطفال الكبيرة.
  • إذا كان الطفل نفسه سريع أو يأخذه بصعوبة أو يعانى من كحة شديدة أو صفير في الصدر وحرارته مرتفعه ولا تنخفض والطفل رافض الطعام يجب عرضه على طبيب مختص على الفور.
  • ممنوع إعطاء مضادات حيوية الطفل بدون استشارة طبيب.
  • ممنوع إعطاء أى دواء كحة بدون إشراف طبي.
  • ممنوع الوصفات الطبيعية للطفل الرضيع.
txt

أسبوع غياب بسبب المرض، خطة سريعة لتعويض تقييمات طفلك بالمدرسة

txt

أخطاء شائعة تجعل البرد يتكرر على طفلك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامراض المعدية امراض الجهاز التنفسي نصائح تحمى طفلك من أمراض الجهاز التنفسي صحة الصحة الدكتور تامر عبد الحميد تقوية المناعة

مواد متعلقة

أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال

إذا كان طفلك لاعب سباحة، هذه الأكلات مهمة لتقوية مناعته

فوائد ممارسة الرياضة لطفلك، تقوية المناعة والجسم والعقل

الأكثر قراءة

كأس العرب، تونس تتقدم على قطر في الشوط الأول بهدف بن رمضان

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

مصرع 4 مستشارين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 مستشارين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا (صور)

مقتل الفنان سعيد مختار على يد زوج طليقته بأكتوبر

خليفة رونالدو، ناد سعودي يقترب من التعاقد مع محمد صلاح

التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في وفاة 4 قضاة في المنيا

كأس العرب، شوط أول سلبي بين فلسطين وسوريا

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

انخفاض المسكوفي والبلدي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد الشيخين أو العدوة بالمدينة المنورة وأسماؤه وفضله

ما فضل الإمامة في الصلاة، وما الشروط التي يجب توافرها في الإمام؟ الإفتاء تجيب

ما حكم عقوق الوالدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads